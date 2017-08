Raonic é nova baixa e deixa Masters 1000 de Cincinnati com apenas três Top 10

A chave de simples do Masters 1000 de Cincinnati ficou um pouco mais esvaziada nesta terça-feira. O canadense Milos Raonic, o décimo colocado no ranking da ATP, anunciou a decisão de não participar do evento sob a alegação de estar contundido.

A desistência de Raonic deixou a chave de Cincinnati com apenas três dos dez melhores tenistas do mundo: o espanhol Rafael Nadal (o segundo colocado no ranking e que se tornará o número 1 na próxima semana), o alemão Alexander Zverev (o sétimo) e o austríaco Dominic Thiem (o oitavo).

Já o britânico Andy Murray (1º), os suíços Roger Federer (3º) e Stan Wawrinka (4º), o sérvio Novak Djokovic (5º), o croata Marin Cilic (6º) e o japonês Kei Nishikori (9º) haviam anunciado anteriormente a decisão de não disputarem o evento em Cincinnati.

"Minha lesão no pulso não curou. Eu sempre jogo bem em Cincinnati e sentirei falta dos grandes fãs", afirmou Raonic, que em 2016 foi semifinalista em Cincinnati e na semana passada decepcionou ao ser eliminado logo na segunda rodada no Masters 1000 canadense, em Montreal.

Nesta terça-feira, pela primeira rodada do evento em Cincinnati, o australiano Nick Kyrgios, o número 23 do mundo, superou o belga David Goffin, o 13º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Agora ele terá pela frente o ucraniano Alexandr Dolgopolov (71º), que fez 6/4 e 7/6 (8/6) no sul-africano Kevin Anderson (27º).

O argentino Juan Martin del Potro, o número 30 do mundo, bateu de virada o checo Tomas Berdych, o 15º colocado no ranking, por 3/6, 7/6 (7/1) e 6/0. O seu próximo rival vai ser o norte-americano Mitchell Krueger. Também nesta terça, o russo Karen Khachanov (32º) derrotou o argentino Diego Schwartzmann (33º) por 6/1, 1/6 e 6/3.

