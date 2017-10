Raonic avança na volta às quadras em Tóquio e Thiem perde na estreia

O canadense Milos Raonic retornou ao circuito mundial do tênis com vitória. Após ficar sete semanas afastado depois de passar por uma cirurgia no pulso esquerdo, o número 12 do mundo ficou em quadra por 1 hora e 12 minutos para superar sem grandes sustos o sérvio Viktor Troicki, o 55º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, na sua estreia no Torneio de Tóquio.

Raonic converteu os dois break points que teve na partida, sendo um em cada set, além de ter concluído a partida com 16 aces. O seu próximo rival vai ser o japonês Yuichi Sugita (40º), que vencia Benoit Paire por 6/4 quando o francês optou por abandonar a quadra. Mas mais do que celebrar o seu triunfo, o canadense aproveitou o pós-jogo para reclamar do calendário do tênis.

"Eu acredito que entre os tenistas que terminaram no Top 5 no ano passado, eu sou o único cara ainda está tentando jogar este ano, e nenhum dos cinco melhores jogaram o US Open", disse Raonic, se referindo também a Andy Murray, Novak Djokovic, Stan Wawrinka e Kei Nishikori. "Talvez seja prova de que algum tipo de mudança é necessária para o bem da carreira dos jogadores", acrescentou.

Outro favorito a entrar em quadra nesta terça-feira em Tóquio, o austríaco Dominic Thiem decepcionou e foi eliminado na estreia. O número sete do mundo perdeu, de virada, para o norte-americano Steve Johnson, o 46º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4.

O norte-americano Sam Querrey, o número 15 do mundo, também caiu na estreia na competição japonesa ao perder do francês Richard Gasquet, o 30º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2). Gasquet agora vai duelar com o taiwanês Lu Yen-Hsun(63º), que aplicou 6/1 e 6/3 no japonês Taro Daniel.

Também nesta terça-feira, o australiano Matthew Ebden e o argentino Diego Schwartzman venceram os seus jogos de estreia no Torneio de Tóquio.

