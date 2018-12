Ramon e Acácio farão parte da comissão do Vasco; Valdir Bigode deixa clube

O técnico Alberto Valentim vai trabalhar com uma reformulada equipe de auxiliares no Vasco em 2019. A comissão técnica contará com a chegada de dois ídolos do clube, assim como outro passará a atuar nas categorias de base. Já Valdir Bigode está de saída de São Januário.

O ex-meia Ramon Menezes, diversas vezes campeão pelo Vasco, incluindo a Libertadores de 1998, vai ser o novo auxiliar técnico permanente no time profissional. Já o ex-goleiro Acácio, que atuava como coordenador de preparação de goleiros da base, passa a ser auxiliar permanente de preparação de goleiros entre os profissionais. Carlos Germano, outro ídolo com passagem vitoriosa pelo Vasco, assume a coordenação de preparação de goleiros da base.

"Só tenho a agradecer ao Presidente do Clube, Alexandre Campello, e à diretoria pelo convite feito. É muito bom voltar ao Vasco, clube com o qual tenho uma identificação enorme. Desde 2013 venho me preparando, fazendo cursos, aprendendo, e chego com muita vontade de colaborar com a comissão técnica do Alberto Valentim", disse Ramon, ao site oficial do Vasco.

Valdir Bigode, que inclusive dirigiu o time profissional em cinco oportunidades, deixa a função de auxiliar técnico do Vasco. Já o auxiliar de preparação de goleiros Thiago Mehl, o fisiologista Mauricio Negri e a nutricionista Melina Frota foram dispensados.

Para reforçar o elenco principal, além de Cáceres e Winck, já confirmados, o Vasco ainda tem o meia Bruno César, ex-Sporting Lisboa, e o atacante Ribamar, ex-Pyramids, em negociação. Outro que também ainda pode chegar a São Januário é o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, do Atlético-MG.