Rally que passará por MS recebe edição especial de relógio da H.Stern

A coleção H.Stern Timepieces está ganhando um novo modelo em edição exclusiva, que incorpora as cores, os materiais e o estilo sports-adventure que compõem o imaginário do Rally dos Sertões. O novo relógio foi criado especialmente para homenagear o mais famoso rally do Brasil, que em 2017 comemora 25 anos de aventuras desbravando paisagens naturais deslumbrantes do interior do país.

Os novos cronógrafos HS ID Racing - Rally dos Sertões, disponíveis em duas variações de cores, têm a caixa de aço acetinado com acabamento escurecido e 44mm de diâmetro. Mostrador cinza chumbo ressalta ponteiros e marcadores tingidos com superluminova – um material que facilita a leitura das horas em ambientes áridos ou escuros. Os índices e ponteiros menores, em tom laranja, fazem alusão à cor da terra do rally, que também é vista no friso lateral de um dos modelos. A pulseira de couro (preta ou marrom) tem textura rústica, inspirada no chão batido das estradas por onde passam os competidores. E, ao fundo do relógio, a ilustração de uma paisagem típica do sertão brasileiro aparece gravada em baixo-relevo, juntamente à logomarca Rally dos Sertões 25 anos, compondo a assinatura exclusiva desta edição especial e numerada - de 1 a 250 - também em referência ao 25º aniversário.

Detalhes do mundo sobre rodas: as hastes que ligam a caixa à pulseira do relógio Racing, bem como sua fivela, têm estrutura de aço tubular, como visto nas fontes de inspiração do universo das motos e automóveis off-road. A superfície interna da pulseira é perfurada, como o couro dos bancos dos carros, para propiciar boa respiração e dissipar a transpiração do pulso dos que se aventuram por algumas das regiões mais quentes do Brasil. A coroa lateral para acerto das horas tem textura serrilhada para garantir firmeza e precisão aos ajustes até mesmo em alta-velocidade.

Coleção HS ID RACING – A paixão do homem pelas máquinas e pela velocidade inspirou a criação dos relógios HS Racing, originalmente lançados em 2015. Com modelos feitos sob medida para quem vive o universo excitante da estrada ou aprecia o lifestyle desbravador, a linha ganha agora a edição especial Rally dos Sertões 25 Anos, que estará à venda a partir de Agosto, mês da competição.

