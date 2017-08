Rally dos Sertões avança para o Mato Grosso do Sul

Nesta quinta-feira (24), o Rally dos Sertões entra no Mato Grosso do Sul, seguindo de Barra do Garças para Coxim (MS) / Divulgação

Com muita velocidade o Rally dos Sertões chegou ao Mato Grosso nesta quarta-feira (dia 23/8). A quarta etapa, entre Aruanã (GO) e Barra do Garças (MT), foi marcada por longas retas, nas quais os pilotos aproveitaram para acelerar muito as suas máquinas. Guilherme Spinelli/Youssef Haddad venceram nos carros pela segunda vez consecutiva. Jean Azevedo ganhou a terceira seguida nas motos. Vinicius Rosa/Gustavo Rosa faturaram o primeiro lugar nos UTVS e George Ximenes, nos quadriciclos. Nesta quinta-feira a competição segue para o Mato Grosso do Sul, e chega a Coxim (MS).

Após quatro etapas, os líderes do Rally dos Sertões são Cristian Baumgart/Beco Andreotti (carros), Gregorio Caselani (motos), Lucas Barroso/Breno Rezende (UTVs) e Diogo Zonato, nos quadriciclos.

Nesta quinta-feira (24), o Rally dos Sertões entra no Mato Grosso do Sul, seguindo de Barra do Garças para Coxim (MS). Serão 666,01 km, com 438,86 cronometrados, a maior especial da prova. A disputa começa com estradas de piçarra bem sinuosas, segue por regiões de reflorestamento e passa por algumas serras até alcançar área agrícola com longas retas (alta velocidade). Em seguida, fica travada novamente, com trechos de trial e muitas pedras. O final muitas curvas e trechos de média e alta velocidade.

O piloto de UTV Marcello Freitas, o primeiro do Mato Grosso do Sul a se inscrever para a edição de 2017 do Rally dos Sertões, está ansioso para chegar ao seu estado. “Será a realização de um sonho. Sempre quis disputar o Rally dos Sertões e amanhã poderei chegar ao meu estado pilotando. Não sei se vou conseguir segurar a emoção”, afirmou. Ele está na 25ª colocação e em sexto na categoria. Paulo Scapulatempo, também representa o estado e disputa a categoria motos e está em 10º lugar na Over 40.

Classificação do Rally dos Sertões até a quarta etapa (extra-oficial)

Carros

1º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 12h28min07

2º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 12h44min09

3º Alvarez Fernando/Juan Monasterolo 13h38min04

4º Michel Terpins/Maykel Justo 13h42min47

5º Glauber Fontoura/Minae Miyauti 14h08min36

Motos

1º Gregorio Caselani 14h18min11

2º Jean Azevedo 14h26min37

3º Ricardo Martins14h49min10

4º Marco Pereira 15h26min41

5º Mario Marchiori 15h53min38

UTVs

1º Lucas Barroso/Breno Rezende 14h58min50

2º Bruno Varela/João Arena 15h07min46

3º Henrique Gutierrez/André Munhoz 15h11min26

4º Marcelo Gastaldi/Claudio Silveira 15h24min11

5º Edu Piano/Solon Mendes 15h24min47

Quadriciclos

1º Diogo Zonato 16h32min13

2º George Ximenes 16h32min21

3º Pedro Costa 17h06min57

4º Milton Martens 21h33min10

5º Marcelo Medeiros 21h38min33

Resultado da quarta etapa (extra-oficial)

Carros

1º Guiga Spinelli/Youssef Haddad 1h41min38

2º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 1h43min52

3º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 1h45min17

4º Gunter Hinkelmann/Vinicius Castro 1h52min43

5º Sylvio de Barros/Rafael Capoani 1h53min37

Motos

1º Jean Azevedo 2h04min04

2º Gregorio Caselani 2h04min37

3º José Hélio 2h08min55

4º Bruno Leles 2h14min03

5º Luciano Gomes 2h15min51

UTVs

1º Vinicius Rosa/Gustavo Rosa 2h12min22

2º Lucas Barroso/Breno Rezende 2h13min42

3º Ruan Lima/Rafael Shimuk 2h14min36

4º Henrique Gutierrez/André Munhoz 2h14min40

5º Denisio Filho/Luis Eckel 2h15min29

Quadriciclos

1º George Ximenes 2h23min15

2º Diogo Zonato 2h30min09

3º Geison Belmont 2h45min02

4º Michael Dias 2h49min59

5º Pedro Costa 2h58min19

O Rally dos Sertões tem patrocínio de Honda, Mitsubishi, Divino Fogão, Petrobras Grid, Lubrax e Caixa. Apoio institucional do Governo do Estado de Goiás, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e Prefeitura Municipal de Bonito. Apoio de Pirelli, Cidade Alpha e Truckvan. Supervisão da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo).

