Ralf é apresentado no Corinthians e pode estrear na próxima semana

Ralf chega com contrato válido até dezembro de 2020, quando estará com 36 anos - Foto: Estadão

O volante Ralf foi apresentado nesta terça-feira no Corinthians e volta ao clube onde conquistou diversos títulos, entre eles, o Mundial de Clubes e a Libertadores. Embora não dispute uma partida desde novembro, ele garantiu que pode ter condições de atuar já na quarta-feira da semana que vem, contra o Millonarios, na estreia alvinegra na Copa Libertadores, ou no clássico com o Santos, domingo, dia 4 de março, no Pacaembu.

"Ontem (segunda-feira), já fiz um trabalho com bola. Vou treinar dois períodos hoje (terça) e, voltando ao treino com bola, fica mais fácil. Quero voltar o quanto antes a ficar à disposição, mas não quero atropelar nada. Não quero atropelar as coisas", disse o volante.

O jogador de 33 anos ainda contou sobre sua passagem pelo futebol chinês. Ele atuou por dois anos no Beijing Guoan. "Lá, quase não tinha jogo durante a semana. Tinha mais treino e menos jogos. Tive que me esforçar mais na parte física, pois lá não tinha tanta intensidade. Tinha dia que eu treinava dois períodos por conta própria e tinha que aprimorar algumas coisas sozinho", explicou.

Ralf chega com contrato válido até dezembro de 2020, quando estará com 36 anos. O volante evitou falar do futuro, mas admitiu que gostaria de encerrar a carreira no clube. "Difícil falar do futuro. Penso no momento. Se tiver que sair, não vejo problema, mas tenho dois anos de contrato. Se for possível, queria encerrar a carreira no Corinthians."

Ralf disputa com o zagueiro Marllon e com o atacante Matheus Mathias duas vagas para a disputa do Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille terá que deixar um deles fora da primeira fase do estadual. O volante deve ser inscrito.