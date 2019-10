Ralf, do Corinthians, se envolve em acidente na Zona Leste de São Paulo

Às vésperas do clássico com o São Paulo, pelo Brasileirão, o volante Ralf se envolveu em um acidente de carro na noite desta sexta-feira em uma rua no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Pela definição do técnico Fábio Carille nos últimos treinos, o jogador seria titular no jogo de domingo, no Morumbi.

Vídeos e imagens circulando nas redes sociais mostram o atleta sendo retirado de dentro de uma casa onde o veículo entrou após perder o controle e acertar um ponto de ônibus.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência resultou em uma vítima não fatal que estava na rua e foi levada para atendimento na Santa Casa, no centro da cidade. Não há informações se o jogador conduzia o veículo no momento do acidente.

"Tivemos uma ocorrência às 22h47, duas viaturas foram enviadas para a Rua Marechal Barbacena na altura do número 764", informou o Corpo de Bombeiros ao Estado. "Fizemos o socorro de uma vítima masculina de 69 anos com suspeita de fratura, que foi levada para a Santa Casa."

A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do Corinthians, que não retornou contato até o momento da publicação desta nota.

Titular nos últimos jogos do Corinthians, Ralf foi relacionado para o clássico de domingo. O clube ainda não se manifestou sobre o eventual veto ao volante na partida. Neste sábado, o grupo corintiano volta aos trabalhos às 16 horas para um treino fechado. Será a última atividade de preparação para o clássico.