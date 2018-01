Raí confirma reintegração de Cueva no São Paulo: 'Esperamos que dê resultado'

O diretor executivo de futebol do São Paulo, Raí, confirmou nesta segunda-feira a reintegração do meia peruano Christian Cueva ao elenco. Depois de o jogador ter pedido para não ser relacionado para a partida com o Mirassol, na última semana, voltou a trabalhar com o time assim que teve uma conversa séria com o dirigente, que classificou o encontro como positivo.

"Nós tivemos duas conversas francas, diretas, olho no olho, e foram boas. Disse para ele que precisa reconquistar a confiança depois do que aconteceu e mostrar o desejo. Esperamos que isso dê algum resultado, surta algum efeito", disse Raí em entrevista coletiva no CT da Barra Funda, depois das apresentações oficiais do meia Nenê e do atacante Tréllez.

O atrito entre São Paulo e Cueva começou em janeiro, quando o jogador se atrasou em seis dias para se reapresentar para a pré-temporada para ficar em Lima e gravar peças publicitárias. A situação se agravou na semana passada, pois o meia pediu para não jogar contra o Mirassol ao saber que seria reserva. Na ocasião, a diretoria havia recusado uma proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, pelo jogador.

"Vamos ver os resultados dessas conversas. Não temos pressa nisso. Ele só vai ficar se não tiver mal-estar com elenco, comissão, diretoria. Cueva já teve bons momentos e situações delicadas já resolvidas. Esperamos que seja bem resolvida, como tudo que temos feito aqui", comentou Raí. Cueva não será relacionado para a partida de quarta-feira, contra o Madureira, em Londrina, pela Copa do Brasil.

Raí disse ter sido sincero e atencioso com Cueva, para mostrar que o clube deseja a permanência dele. "Adiei a minha viagem para ter outra conversa olho no olho. É o que acredito. Ele com grupo, eu com ele e ele com a comissão técnica. Esperamos a melhor solução possível", disse o dirigente são-paulino.