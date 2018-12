Rafinha Alcântara faz cirurgia e só voltará ao Barça na próxima temporada

O meia brasileiro Rafinha Alcântara foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida nesta terça-feira, em Barcelona. De acordo com o clube catalão, o jogador vai ficar afastado dos gramados por aproximadamente seis meses. Assim, só voltará a defender o time espanhol na próxima temporada europeia.

O jogador passou por operação, conduzida pelo médico Ramon Cugat, no joelho esquerdo, que machucou na rodada do fim de semana, pelo Campeonato Espanhol. Ele sofreu a lesão no empate por 1 a 1 diante do Atlético de Madrid, no sábado. Ele permaneceu em campo até o fim do confronto, apesar da expectativa de contusão grave no joelho.

Somente nesta terça, com a realização da cirurgia, o clube catalão confirmou a gravidade do problema físico e do tempo de recuperação. Como a atual temporada europeia se encerrará em maio, Rafinha só deve voltar ao time na temporada seguinte, com início em agosto de 2019.

Assim, é provável que ele perca também a disputa da Copa América, pela seleção brasileira. Rafinha vinha recebendo oportunidades do técnico Tite e era uma das apostas para a competição que será disputada em solo nacional, entre 14 de junho e 7 de julho.

Este não foi o primeiro grave problema físico enfrentado por Rafinha, filho do ex-jogador Mazinho, campeão mundial pela seleção em 1994. Em 2015, ele sofreu lesão semelhante, mas no joelho direito. Na ocasião, levou quase sete meses para ser liberado para voltar a treinar. No total, ficou afastado por quase dez meses. Por isso, o jogador será uma sentida baixa para o Barcelona pelos próximos meses.