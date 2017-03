Rafaela Silva é prata e Stefannie Koyama fatura o ouro no GP de Tbilisi

Eleita nesta semana a melhor atleta do Brasil em 2016, ano em que faturou a medalha de ouro na Olimpíada do Rio, a judoca Rafaela Silva reagiu bem à premiação e faturou nesta sexta-feira a medalha de prata no Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia.

Rafaela, que havia conquistado a última edição do torneio, venceu sua primeira luta na categoria até 57kg, contra Khulan Tseregbaatar, da Mongólia, por dois wazaris. Depois, ela ganhou após a russa Natalia Golomidova sofrer uma punição no golden score. Na decisão, contudo, perdeu ao sofrer uma chave de braço da russa Irina Zabludina.

Mas o melhor desempenho brasileiro nesta sexta-feira veio com Stefannie Koyama, na categoria até 48kg. Após vencer a britânica Kimberley Renicks por ippon, a francesa Melanie Clement por wazari e Taciana Cesar, brasileira que defende Guiné-Bissau, por ippon, ela encarou na final a ucraniana Maryna Cherniak. E, novamente com um wazari, Koyama faturou o ouro.

"Estou muito feliz em ter conquistado meu segundo ouro na terceira competição pela seleção brasileira. Obrigado a todos que torceram", comemorou Stefannie Koyama, que já havia conquistado o ouro no Grand Slam de Baku.

Outros judocas brasileiros que entraram no tatame nesta sexta também conquistaram medalhas. Érika Miranda, na categoria até 52 kg, ficou com a prata, enquanto Phelipe Pelim (60kg) e Charles Chibana (66kg) faturaram o bronze. Daniel Cargnin, por sua vez, nos mesmos 66kg, caiu nas oitavas.

A equipe brasileira terá mais quatro judocas em ação no sábado: Victor Penalber (81kg), Mariana Silva (63kg), Yanka Pascoalino (63kg) e Maria Portela (70kg). Já no domingo Gustavo Assis (90kg), Rafael Buzacarini (100kg), Luciano Corrêa (100kg), David Moura (+100kg) e Maria Suelen Altheman (+78kg) entram no tatame.

