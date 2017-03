Rafael Silva decepciona e Brasil fecha Grand Slam em Baku com só 1 medalha

Medalhista de bronze nas últimas duas edições dos Jogos Olímpicos, Rafael Silva ficou fora do pódio do Grand Slam de Baku, no Azerbaijão. Baby perdeu duas lutas neste domingo e o Brasil encerrou sua participação com apenas uma medalha, de ouro, conquistada por Stefannie Koyama na categoria até 48kg, na sexta-feira.

Diante do pequeno número de inscritos, Baby já estreou nas quartas de final. Apesar da derrota na estreia para Guram Tushishvili, da Geórgia, número 49 do ranking mundial, ele ainda foi para a repescagem. Lá, perdeu para Duurenbayar Ulziibayar, da Mongólia, 20.º do mundo.

Além de Baby, outros quatro judocas brasileiros competiram neste domingo, no último dia do Grand Slam. A meio-pesado Samanta Soares (até 78kg) foi a única a avançar à disputa por medalha. Ouro no Aberto de Praga (República Checa), na semana passada, ela estreou com vitória contra a local Mehriban Imamzada.

Derrotada pela húngara Abigel Joo, 10.ª do mundo, nas quartas de final, foi para a repescagem, onde superou Naranjargal Tsend-Ayush, da Mongólia. Na disputa pelo bronze, acabou superada pela japonesa Shiori Yoshimura.

Camila Yamakawa (+100kg) venceu nas oitavas a local Shams Hajiyeva, mas caiu para Larisa Ceric, da Bósnia. Na repescagem, foi derrotada por Santa Pakenyte, da Lituânia.

Bruno Mendonça (90kg) e Melina Scárdua (78kg) também lutaram neste domingo, mas caíram na esteria, para os locais Tural Safguliyev e Gunel Hasanli.

O Brasil disputou o Grand Slam de Baku, o primeiro do ano, com uma equipe renovada. Apenas três dos 11 representantes do País estiveram nos Jogos Olímpicos do Rio: Baby, Sarah Menezes (perdeu a luta pelo bronze) e Alex Pompo (derrotado na estreia).

