Rafael Moura faz no fim, Atlético-MG vence a 8ª seguida e já garante vaga na semi

Com um gol de Rafael Moura aos 46 minutos do segundo tempo, o Atlético-MG venceu o Tricordiano por 2 a 1 neste sábado, fora de casa, manteve os 100% de aproveitamento e garantiu vaga antecipada às semifinais do Campeonato Mineiro.

O resultado manteve o time alvinegro por mais uma rodada na liderança isolada, agora com 24 pontos, em oito jogos. O Tombense, quinto colocado com dez pontos e primeira equipe fora da zona de classificação, pode chegar no máximo a 22 pontos se vencer todos os jogos até o término da fase de grupos, sendo que os quatro primeiros colocados avançam às semifinais.

E o adversário de domingo do Tombense é justamente o Cruzeiro, às 16 horas, no estádio do Mineirão. O time celeste ocupa a segunda colocação, com 19 pontos, e também pode garantir a vaga antecipada à próxima fase. O Tricordiano segue sem vencer no Estadual, em décimo lugar, com cinco pontos.

Para o duelo neste sábado em Divinópolis, o técnico Roger Machado sofreu uma baixa de última hora. O atacante Robinho foi cortado por causa de uma infecção intestinal. Em seu lugar, o treinador optou pela entrada de Danilo Barcelos.

Com a bola rolando, o primeiro tempo deu a impressão de que o Atlético alcançaria mais uma vitória sem muita dificuldade. E dos pés do substituto de Robinho saiu o primeiro gol. Danilo foi lançado por Marcos Rocha e na frente do goleiro só rolou para Fred empurrar para as redes aos 13 minutos de partida.

Danilo parecia querer mostrar serviço para o treinador. Aos 28, ele encontrou Otero na ponta esquerda, que cruzou na cabeça de Elias. O volante mandou por cima do gol. Dez minutos mais tarde, Danilo tabelou com Fred e bateu no canto para grande defesa de Marcão.

Na etapa final, Roger Machado voltou com Rafael Moura na vaga de Fred. Mas foi o Tricordiano quem surpreendeu e contou com uma ajuda do goleiro Giovanni. Aos 18 minutos, Jeferson Gomes bateu de longe, o substituto de Victor se enganou com o efeito da bola e deixou passar: 1 a 1.

O Atlético passou a encontrar mais dificuldade para chegar ao gol adversário. Clayton conseguiu duas oportunidades em cruzamentos na área. Na primeira, cabeceou, livre, para fora. Na outra, arriscou de bicicleta para fora.

O Tricordiano parecia satisfeito com o resultado e o Atlético foi para o tudo ou nada nos minutos finais. Quando a partida entrou nos acréscimos, a zaga do time anfitrião vacilou ao afastar do campo de defesa e a bola sobrou para os pés de Rafael Moura. O centroavante bateu cruzado para as redes e garantiu ao time alvinegro a oitava vitória em oito jogos disputados no Estadual.

Na próxima rodada, a antepenúltima da fase classificatória, o Atlético-MG terá pela frente a URT, no dia 26, no estádio Independência. O Tricordiano visitará o América-MG, no dia 25, também no Independência.

