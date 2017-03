Rafael Marques retorna, mas Wagner vira desfalque no Vasco em Salvador

O Vasco terá um importante desfalque para enfrentar o Vitória, fora de casa, quinta, às 19h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Depois de sentir dores no joelho, o meia Wagner não foi relacionado nesta quarta-feira e sequer viaja com o elenco para Salvador.

Titulares em algum momento da temporada, por sua vez, mas não disponíveis para enfrentar o Macaé, domingo, Bruno Gallo, Evander e Andrezinho foram relacionados. São importantes alternativas para reforçar o meio-campo do Vasco, ainda mais após o problema de Wagner.

Outro importante reforço para o técnico Cristóvão Borges será Rafael Marques, poupado do duelo contra o Macaé, após sentir dores musculares. Relacionado nesta quarta, ele será importante opção ao sistema defensivo, sobretudo após a contusão de Luan, que deixou apenas Jomar e Rodrigo para formar a zaga no domingo.

Cristóvão Borges fez os últimos ajustes para quinta-feira ao promover trabalhos físicos, táticos e técnicos. A equipe chega a Salvador ainda nesta quarta-feira, quando se concentra para enfrentar o Vitória.

Confira a lista de jogadores relacionados no Vasco:

Goleiros: Jordi e Martín Silva.

Laterais: Gilberto, Henrique e Yago Pikachu.

Zagueiros: Jomar, Rafael Marques e Rodrigo

Volantes: Bruno Gallo, Douglas, Evander, Jean e Julio dos Santos.

Meias: Andrezinho, Escudero, Guilherme e Nenê.

Atacantes: Kelvin, Luis Fabiano, Muriqui e Thalles.

Veja Também

Comentários