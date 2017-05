Rádio Clube define no domingo os campeões da 56ª Copa da Madrugada

O torneio marca o fim do mandato do presidente Othon Barbosa, que disputa a final do livre-máster como goleiro / Divulgação

Após nove rodadas classificatórias e a presença maciça dos associados (cerca de 190 atletas, entre 15 anos e mais de 70 anos de idade), serão conhecidos neste domingo os times campeões da 56ª Copa da Madrugada, tradicional disputa de futebol soçaite realizada pelo Rádio Clube de Campo Grande. A rodada final começa às 8h e será encerrada com premiação dos atletas e confraternização entre os associados e convidados.



A Copa da Madrugada foi iniciada nos anos de 1970, quando a sede campo era rodeada de fazendas e sítios, e até há pouco tempo ainda se chegava às 3h da manhã para garantir a inscrição, com os peladeiros dormindo em redes para aguardar o seu jogo. Com o uso de novas tecnologias de comunicação e outras mudanças no regulamento e comportamentais, agora a inscrição é feita pessoalmente no local, até às 6h, quando se dá o início ao sorteio das partidas, por categoria.



Nesta edição, o Rádio Clube homenageia o associado Élcio Gracino Macedo e a disputa reúne atletas no livre-máster (15 a 53 anos) e superma?ster (acima de 54 anos de idade). Foram realizadas oito rodadas na fase classificatória, classificando-se 52 atletas por categoria para a fase semifinal, disputada no último dia 7 de maio. O torneio marca o fim do mandato do presidente Othon Barbosa, que disputa a final do livre-máster como goleiro.

A decisão



A primeira final, no domingo, reunirá as equipes do supermáster. A Chapecoense (capitão Djalma) é formada por Capitão (gol), Djalma, Giba, Fernando Flores, Hermes, Resina, Pozatti, Newton, Lucimar, Elinho, Edgar Leão, Paulo Lino e Ramão Marcondes; Corinthians (capitão Sidnei Peralta): Agostinho (gol), Luis Carlos, Vaca, Nilson Lino, Oswaldo, Tutuca, Luis Henrique, Naime, Gaeta, Altino, Maurinho, Lude, Valdir e Sidnei.



O título do livre-máster será decidido entre São Paulo (capitão Guilherme Novaes) e Corinthians (capitão Zezinho Nina). São Paulo: Ricardo (gol), Guilherme, Giovani, João Molina, Fernando, Flávio, Sandro, Rômulo, Mauro César, Ricardo Lemos, Thiago Coco, Anibal e Gérson). Corinthians: Othon (gol), Zezinho, Rui Lima, Denis, Leandro, Alan, Xaxá, Zinezzi, Max, Chiquinho, Diego, Irineu e Renato.

Veja Também

Comentários