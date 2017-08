Querrey entra no Top 20 após título no México e Bellucci ganha seis posições

O norte-americano Sam Querrey está de volta ao Top 20 do ranking da ATP. Campeão do Torneio de Los Cabos, no México, no último fim de semana, ele foi o responsável pela principal modificação na atualização desta segunda-feira ao ascender quatro posições, atingindo o 20º lugar, com 1.990 pontos.

A relação, aliás, não apresentou qualquer alteração entre os 16 primeiros colocados antes da disputa do Masters 1000 canadense, em Montreal, nesta semana. Mas isso poderá mudar após a disputa do torneio, incluindo a liderança, hoje ocupada pelo britânico Andy Murray, que está com 7.750 pontos, mas que poderá ser assumida pelo espanhol Rafael Nadal, hoje com 7.465.

Eles são seguidos pelo suíços Roger Federer e Stan Wawrinka, que só voltará a jogar em 2018, assim como o quinto colocado, o sérvio Novak Djokovic, que também se afastou das quadras por causa de uma lesão. O croata Marin Cilic vem logo atrás, em sexto lugar.

Eliminado na terceira rodada no Torneio de Washington, o austríaco Dominic Thiem continua na sétima posição, à frente do alemão Alexander Zverev, que foi campeão do evento norte-americano. O japonês Kei Nishikori, semifinalista em Washington, e o canadense Milos Raonic, eliminado nas quartas de final, completam o Top 10.

Entre os brasileiros, Thomaz Bellucci recuperou terreno após avançar até as quartas de final do Torneio de Kitzbühel ascendendo seis posições e se tornando o número 74 do mundo. Ele continua atrás de Rogério Dutra Silva, que segue em 64º lugar após cair na estreia do evento austríaco, mesma etapa em que caiu Thiago Monteiro, agora o 112º do ranking depois de perder dois postos.

DUPLAS - Vice-campeão do Torneio de Washington, Marcelo Melo continua sendo o número 1 da lista de duplistas da ATP. Já Bruno Soares, que caiu nas semifinais do evento nos Estados Unidos, continua em sexto lugar.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1.º - Andy Murray (GBR), 7.750 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP), 7.465

3.º - Roger Federer (SUI), 6.545

4.º - Stan Wawrinka (SUI), 5.780

5.º - Novak Djokovic (SER), 5.325

6.º - Marin Cilic (CRO), 5.155

7.º - Dominic Thiem (AUT), 4.065

8.º - Alexander Zverev (ALE), 3.560

9.º - Kei Nishikori (JAP), 3.320

10.º - Milos Raonic (CAN), 3.220

11.º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.070

12.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.805

13.º - David Goffin (BEL), 2.560

14.º - Tomas Berdych (RCH), 2.480

15.º - Pablo Carreño Busta (ESP), 2.350

16º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.335

17.º - Jack Sock (EUA), 2.335

18.º - Lucas Pouille (FRA), 2.255

19.º - John Isner (EUA), 2.145

20.º - Sam Querrey (EUA), 1.990

64.º - Rogério Dutra Silva (BRA), 733

74.º - Thomaz Bellucci (BRA), 682

112.º - Thiago Monteiro (BRA), 501

175.º - João Souza (BRA), 319

