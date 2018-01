'Quero manter a tradição brasileira no Barça', diz Coutinho

O novo astro do Barcelona explicou o motivo de ter aceitado a transferência, apesar de não poder atuar pela equipe espanhola na Liga dos Campeões por já ter jogado na competição europeia pelo time inglês - Foto: Daily Mirror

Vestido com a camisa do Barcelona, Philippe Coutinho, em sua primeira entrevista coletiva na sede do clube catalão, revelou seu maior desejo. "Quero manter a tradição brasileira no Barça. É uma honra para mim", disse o jogador, referindo-se ao histórico que reúne grandes participações de Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar, entre outros.

Coutinho revelou que conversou bastante com jogadores do atual elenco do Barcelona durante a negociação com o Liverpool. "Neymar, Paulinho, Suárez me deram dicas da cidade e do clube." O jogador vai morar em uma casa próxima da de Suárez, com quem fez dupla no Liverpool. "Troquei três, quatro mensagens com o Neymar. Estou feliz e muito ansioso para começar a trabalhar com o elenco."

O novo astro do Barcelona explicou o motivo de ter aceitado a transferência, apesar de não poder atuar pela equipe espanhola na Liga dos Campeões por já ter jogado na competição europeia pelo time inglês. "É muito raro ter uma chance de jogar pelo Barcelona. Tinha um sonho e ele está realizado. Meu contrato é de cinco anos e teria muito tempo para jogar as competições. E estou muito ansioso para disputar o Espanhol e a Copa do Rei."

Coutinho disse que será um orgulho poder atuar ao lado de Lionel Messi. "Tenho a sorte de poder dividir o trabalho com Messi, agora meu companheiro. Vai ser muito bom."

Coutinho, que já atuou no futebol espanhol, italiano e inglês, considera que atuar na Espanha é uma boa chance para desenvolver seu futebol. "Cada liga tem sua característica. Cada país me deu a oportunidade de aprender um pouco de suas características de jogo. A inglesa é muito intensa. Aqui poderei jogar de uma forma mais ofensiva e espero me adaptar o mais rápido possível."