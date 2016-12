Queniana vence São Silvestre feminina e registra novo recorde

Jemima Sumgong (número 29) levou a prova com novo recorde / Reprodução

Muita gente acordou cedo e foi às ruas de São Paulo para acompanhar a 92ª edição da tradicional Corrida de São Silvestre, sempre disputada no dia 31 de dezembro. Tradicional também é o sucesso dos africanos no evento. E 2016 não fugiu à regra.

A queniana Jemima Jelagat Sumgong, medalha de ouro na maratona dos Jogos Olímpicos Rio 2016, e que também venceu as maratonas de Londres e Roterdã, faturou a prova sem qualquer dificuldade, com o tempo de 48min35s, e estabeleceu o novo recorde da prova, 13 segundos abaixo da marca da também queniana Priscah Jeptoo, que durava desde 2011.

Aos 31 anos, Sumgong ignorou o calor que mais uma vez castigou o paulistano na manhã deste sábado e venceu até a desafiadora subida da Brigadeiro Luiz Antônio com extrema facilidade. A segunda e a terceira colocadas também foram do Quênia. Tatiele de Carvalho foi a melhor brasileira e terminou na sétima colocação.

Masculino

Entre os homens, que largaram cerca de 20 minutos depois da elite feminina, a história não foi muito diferente, mas, ao invés dos quenianos, quem brilhou foram os etíopes.

Os brasileiros Adriano de Oliveira e Reginaldo da Silva fizeram o papel de "coelhos" e ditaram o ritmo no início da prova, liderando os primeiros cinco quilômetros e deixando os favoritos para trás.

Giovani dos Santos, maior esperança de pódio do País, e que chegou ao pódio nas últimas quatro edições da prova, assumiu a liderança da prova após o oitavo quilômetro e ficou na ponta por alguns minutos, mas diminuiu o ritmo e foi ultrapassado pelo etíope Leul Aleme.

Dawit Admasu, também da Etiópia, foi outro a deixar o brasileiro para trás na subida da Brigadeiro Luiz Antônio e entrar na briga pelo título.

Após um pique espetacular na entrada da Paulista, Leul Aleme, vice-campeão em 2015, venceu a disputa e levou o título do último evento esportivo do ano com o tempo de 44min52s.

Giovanni dos Santos foi bem e fechou como melhor brasileiro mais uma vez, na quarta posição, atrás dos dois etíopes e do queniano.

