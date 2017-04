Queniana bate recorde mundial da meia maratona em Praga

Com um grande desempenho neste sábado, a corredora queniana Joyciline Jepkosgei quebrou o recorde mundial da meia maratona em Praga, na República Checa. A atleta de 23 anos, que competia nesta distância somente pela quinta vez na carreira, também estabeleceu a nova marca mundial nas provas de 10km e 15km ao longo da disputa da meia maratona.

Ela anotou o tempo de 1h04min52s, superando a marca anterior, de 1h05min06s, estabelecido por outra queniana, em fevereiro deste ano. Peres Jepchirchir registrara o então melhor tempo do mundo na Meia Maratona de Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos. Peres Jepchirchir estava confirmada na prova em Praga, mas precisou desistir de última hora porque contraíra febre tifoide.

"Eu não esperava quebrar o recorde mundial hoje", disse a vencedora da prova, cujo melhor tempo na meia maratona anteriormente era 1h06min08s. "Eu só queria melhorar meu tempo. Isso foi uma surpresa para mim. As condições da prova eram boas para mim porque estou acostumada a treinar neste período do dia."

Jepkosgei teve a companhia de duas compatriotas no pódio na capital checa: Violah Jepchumba e Fancy Chemutai. Jepchumba venceu a prova no ano passado, mas não repetiu o feito, mesmo completando a distância com um tempo 29 segundos menor desta vez: 1h05min22s.

Jepkosgei também cravou novos recordes mundiais nas provas de 10km e 15km neste sábado. Tanto ela quanto a segunda colocada cruzaram a marca dos 10km e dos 15km com tempos abaixo do recorde. Agora a nova marca dos 10km é de 30min05s, abaixo dos 30min21s registrados pela britânica Paula Radcliffe em 2003. Nos 15km, o novo recorde é de 45min37s, contra o tempo de 46min14s, estabelecido pela queniana Florence Kiplagat em 2015.

Na prova masculina, o etíope Tamirat Tola chegou na frente, com o tempo de 59min37s. Ele conquistara a medalha de bronze na prova de 10.000 metros nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto do ano passado.

