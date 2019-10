Quatro times buscam vaga para a final da Super Copa de Futebol Amador neste sábado no Estádio Jacques da Luz

Os times Família Barcelona, Dallas, Sayonara e AMB estão nas semifinais e entram em campo neste sábado (5) em busca da vitória que garante a vaga para a grande final da Super Copa Campo Grande de Futebol Amador - Foto: Ilustração

Os times Família Barcelona, Dallas, Sayonara e AMB estão nas semifinais e entram em campo neste sábado (5) em busca da vitória que garante a vaga para a grande final da Super Copa Campo Grande de Futebol Amador. A competição, que conta com 8 equipes, acontece no Estádio Jacques da Luz a partir as 13h45 com entrada gratuita.

Reunindo o melhor do futebol amador de Campo Grande, o campeonato realizado pela Prefeitura e Governo do Estado, premiará os três primeiros colocados com medalhas e troféus além de R$10 mil, sendo R$5 mil para o campeão, R$3 mil para o segundo lugar e R$ 2mil para o terceiro colocado.

Com objetivo de fomentar as equipes amadoras de futebol de 11 e ativar a torcida de cada região da Capital, a Super Copa reuniu 8 equipes que foram classificadas na Copa Campo Grande de Futebol Amador realizada em agosto. A final da Super Copa acontece no próximo dia 11 de outubro.

Jogos

13h45 – Família Barcelona X Dallas/ Snb

15h50 – Sayonara X Amb.F.C