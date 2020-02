Quatro jogos movimentaram rodada do campeonato sul-mato-grossense nesta quarta-feira

Quatro jogos deram sequência ao Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020 nesta quarta-feira (05) - Foto: Reprodução

Quatro jogos deram sequência ao Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020 nesta quarta-feira (05). A terceira rodada contou com três jogos à tarde e um no período noturno.

Em Chapadão do Sul, no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui, a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) venceu o Operário pelo placar de 2 a 1. Maílson foi o autor dos dois gols do Pica-Pau. O Alvinegro campo-grandense, por sua vez, fez com Jonatas Obina, de pênalti. Este foi o primeiro triunfo do Tricolor de Chapadão, que estreou com derrota diante do Aquidauanense, no dia 1º de fevereiro. Após vencer a Pontaporanense, no domingo (02.02), por goleada, o Galo teve sua primeira derrota.

Na fronteira, no Estádio Aral Moreira, a Pontaporanense voltou a jogar em seus domínios após duas décadas e meia. A partida foi marcada por forte chuva, que ocasionou paralisação de 30 minutos, devido ao estado encharcado do gramado. Com a bola rolando, os visitantes se impuseram e aplicaram 2 a 0.

Marcos Vinícius e Gugu assinalaram para a Cobra do Norte. Com o resultado fora de casa, a agremiação costarriquense chegou a seis pontos e assumiu a liderança do certame. A Pontaporanense não conseguiu pontuar em três jogos.

A chuva também marcou presença em Nova Andradina, no Estádio Luiz Soares Andrade, popularmente chamado de Andradão. Clube Esportivo Nova Andradina (Cena) e Corumbaense ficaram no 1 a 1. Hikaro estreou o marcador para o Leão do Vale, enquanto Jéferson Paulista deixou tudo igual para a equipe pantaneira. Ambos somam o primeiro ponto no Estadual.

Depois de estrear com revés, o Comercial voltou a jogar em casa, no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, diante do Maracaju Atlético Clube (Mac). A partida na Capital, a única agendada para a noite, foi a mais movimentada da terceira rodada, com “vira-vira”. No fim, o Colorado venceu por 3 a 2, mas precisou se esforçar para chegar aos três primeiros pontos.

Marcelinho abriu o placar para aos donos da casa. Na sequência, Marco Túlio e Maycon colocaram o Azulão da Marechal à frente. No segundo tempo, Sapinho balançou as redes duas vezes, garantindo a vitória comercialina, de virada. Comercial e Mac têm três pontos cada.

Confira a classificação momentânea do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2020:

1°: Costa Rica – 6 pontos (maior saldo)

2°: Águia Negra – 6 pontos

3°: Operário – 3 pontos

4°: Aquidauanense – 3 pontos

5°: Comercial – 3 pontos

6°: Maracaju – 3 pontos

7°: Serc/Chapadão – 3 pontos

8°: Corumbaense – 1 ponto

9°: Cena/Nova Andradina – 1 ponto

10°: Pontaporanense – 0 ponto