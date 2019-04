Quase um mês após sofrer lesão, Vinicius Junior volta a treinar no Real Madrid

Um dia depois de ser derrotado pelo Valencia por 2 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid teve uma boa notícia na reapresentação dos jogadores nesta quinta-feira no CT do clube, em Valdebebas, na região metropolitana de Madri. Depois de quase um mês parado devido a uma lesão no tornozelo direito, o atacante brasileiro Vinicius Junior voltou aos treinamentos. Fez apenas uma corrida leve em volta do campo, mas já mostra uma grande melhora no tratamento.

Há cerca de duas semanas, Vinicius Junior realizou uma ressonância magnética, que mostrou que o ligamento rompido do tornozelo na derrota para o Ajax, em Madri, no dia 5 de março, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, já estava cicatrizado.

Nesta quinta-feira, o brasileiro correu em volta do gramado do CT do Real Madrid junto com um preparador físico, enquanto que o restante do grupo fazia a sessão de treinamento regenerativo. O site do time espanhol também postou um vídeo de Vinicius Junior fazendo trabalhos na academia do clube.

A expectativa para os torcedores madrilenhos e brasileiros é que o atacante retorne aos gramados no início do próximo mês, para as últimas rodadas do Campeonato Espanhol, mantendo a esperança do atleta para a convocação final para a Copa América, que será no dia 17 de maio. O torneio será disputado no Brasil de 14 de junho a 7 de julho.