?Quartel-general? do Brasil no Mundial de 2018, na Rússia, pode ser em Sochi

Integrantes da comissão técnica da seleção brasileira viajam neste domingo à Rússia para avançar na escolha da concentração da equipe durante a Copa do Mundo de 2018 e já têm algumas preferências sobre quais cidades podem servir como base durante a preparação e a disputa da competição.

Será a quarta ida de representantes da CBF ao país-sede do Mundial. As passagens anteriores renderam relatórios sobre hotéis, campos de treino, cidades e aeroportos. A maioria das estruturas está em reforma. O material foi entregue ao técnico Tite e o coordenador de seleções, Edu Gaspar, o responsável por chefiar a viagem deste domingo.

As visitas anteriores contemplaram 10 cidades russas. Uma das sedes que mais agradaram aos brasileiros foi Sochi, localizada no sul do país, à beira do Mar Negro. A cidade recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno em 2014 e, por isso, tem ampla rede hoteleira. O local tem a temperatura média ao redor de 25 graus Celsius durante a Copa, fator favorável à preparação da equipe para os jogos.

Antes de visitar Sochi, a seleção havia se interessado pelo centro de treinamentos do Zenit St.Petersburg, em São Petersburgo, na região norte. O local fica a cerca de 20 minutos da cidade e conta com dois campos equipados com aquecimento subterrâneo, apartamentos para os jogadores, centro médico e refeitório.

A Fifa permite a cada equipe indicar um local de concentração como prioridade e listar outras opções secundárias. O problema é que o CT do Zenit St.Petersburg foi reservado antecipadamente pelos Estados Unidos e há mais outros quatro países na fila de espera.

As principais exigências de Tite para definir a concentração do Brasil são ter pelo menos dois campos de treinamento e uma estrutura completa de academia. A CBF quer encontrar uma cidade com boa rede de serviços e de transporte para acomodar as famílias dos jogadores durante a Copa do Mundo.

Depois de retornarem da viagem à Rússia, os integrantes da comissão técnica devem ir ao país pelo menos mais duas vezes. O intuito é já apresentar em breve para Tite uma lista reduzida de opções de concentração. A CBF não descarta em investir em reparos adicionais para deixar a sede escolhida do jeito como o treinador planeja.

A seleção quer escolher a sede em breve e não pretende esperar o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, em dezembro, quando serão definidas as cidades dos três jogos da fase de grupos. A CBF teme que uma possível demora tire da equipe a chance de escolher as melhores opções de sede.

