Quartas de final da Liga dos Campeões terão Real x Bayern e Barcelona x Juventus

O sorteio dos confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões foi realizado nesta sexta-feira, na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, e determinou dois grandes embates que prometem ser os mais interessantes deste mata-mata. Atual campeão, o Real Madrid terá pela frente o também poderoso Bayern de Munique, enquanto o Barcelona enfrentará a Juventus em outro duelo que valerá vaga na semifinal.

Ao ter o Bayern pela frente, o Real irá reencontrar o técnico Carlo Ancelotti, que dirigiu a equipe espanhola na campanha do título da edição 2013/2014 da competição continental e agora está à frente do time alemão. O Barça, por sua vez, irá reeditar nesta próxima fase a decisão que travou com a Juventus em 2015, quando superou o adversário por 3 a 1, em Berlim, para ficar com o título.

Já o Atlético de Madrid, finalista da Liga dos Campeões no ano passado, terá pela frente o Leicester, atual campeão inglês, que pela primeira vez em sua história jogará as quartas de final da Liga dos Campeões.

O outro confronto das quartas de final será entre o Borussia Dortmund e o Monaco, que desbancou o favoritismo do Manchester City nas oitavas de final, fase em que o time alemão acabou eliminando o Benfica. Já o Barça protagonizou o "grande milagre" da fase anterior ao avançar de maneira histórica ao golear o Paris Saint-Germain por 6 a 1, depois de ter sido batido por 4 a 0 na partida de ida.

Os duelos de ida deste próximo mata-mata ocorrerão em 11 e 12 de abril, enquanto os de volta serão uma semana depois, nos dias 18 e 19. A grande final da competição está marcada para 3 de junho, em Cardiff, no País de Gales, depois de as semifinais ocorrerem nos dias 2, 3, 9 e 10 de maio.

Embora tenha proporcionado dois grandes duelos nas quartas de final, o sorteio desta sexta-feira evitou possíveis clássicos espanhóis e alemães na luta por uma vaga na semifinal, pois o Real poderia pegar o Barça ou o Atlético de Madrid, por exemplo, enquanto o Bayern corria o risco medir forças com o rival Borussia Dortmund.

Bayern x Real, entretanto, terá inevitavelmente um sabor de revanche para o time alemão, pois nas semifinais da edição 2013/2014 da Liga dos Campeões o Real atropelou o adversário com uma vitória por 1 a 0 no duelo de ida e goleou por 4 a 0 no jogo de volta.

Barcelona, Real Madrid, Leicester e Monaco terão a teórica vantagem de decidir a vaga na semifinais em casa no jogo de volta das quartas. O mata-mata entre Barça e Juventus, por sinal, irá marcar o reencontro do lateral Daniel Alves com o time espanhol, no qual fez história com inúmeros títulos antes de se transferir para a equipe italiana, que o brasileiro começou a defender nesta temporada europeia.

Confira os duelos da próxima fase da competição:

Jogo de ida - 11 e 12 de abril

Atlético de Madrid x Leicester

Borussia Dortmund x Monaco

Bayern de Munique x Real Madrid

Juventus x Barcelona

Jogo de volta - 18 e 19 de abril

Leicester x Atlético de Madrid

Monaco x Borussia Dortmund

Real Madrid x Bayern de Munique

Barcelona x Juventus

