Quartas de final da Liga dos Campeões terá United x Barcelona e Ajax x Juventus

A Uefa definiu nesta sexta-feira, através de um sorteio em sua sede na cidade de Nyon, na Suíça, os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O de maior destaque é entre Manchester United e Barcelona, que vão reeditar as finais das edições de 2008/2009 e 2010/2011 - ambas vencidas pelo time da Espanha, que desta vez terá a vantagem de decidira a classificação às semifinais no estádio Nou Camp, em Barcelona

Nas oitavas de final, o Barcelona passou com facilidade pelo Lyon, da França, com um empate sem gols como visitante e uma goleada por 5 a 1, na Espanha. O Manchester United passou de forma heroica sobre o Paris Saint-Germain, que não contou com o lesionado Neymar, com uma derrota na Inglaterra por 2 a 0 e uma vitória por 3 a 1, com um gol de pênalti nos últimos minutos, em Paris.

Outro duelo das quartas de final que será uma reedição de outras duas decisões da Liga dos Campeões é entre Ajax e Juventus - a decisão da vaga será em Turim, na Itália. Na edição de 1972/1973, o time holandês se deu melhor ao vencer os italianos por 1 a 0, em Belgrado, na antiga Iugoslávia. Em 1996, foi a vez dos italianos ganharam por 4 a 2 na disputa por pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, em Roma.

Para chegar a esta fase da competição pela primeira vez desde 1997, o Ajax eliminou ninguém menos que o Real Madrid, atual tricampeão e maior vencedor da história da Liga dos Campeões com 13 títulos. E passou com uma goleada por 4 a 1 em pleno estádio Santiago Bernabéu, em Madri, depois de ter perdido em casa por 2 a 1. A Juventus, de Cristiano Ronaldo, também avançou no sufoco contra o Atlético de Madrid - perdeu na Espanha por 2 a 0 e reverteu com um show do craque português, que marcou os três gols da vitória em Turim.

Nesta fase de quartas de final, os clubes ingleses dominam com quatro clubes. Dois deles, Tottenham e Manchester City, farão um dos duelos em busca de uma vaga nas semifinais. O primeiro jogo será com mando do clube de Londres, que pode ter a inauguração de seu remodelado estádio White Hart Lane - caso isso não aconteça, o duelo será em Wembley.

Atual vice-campeão da Liga dos Campeões, o Liverpool terá pela frente o Porto. O time dos brasileiros Alison, Fabinho e Roberto Firmino terá o desafio de ser o mandante do primeiro jogo e definir a classificação no estádio do Dragão, na Cidade do Porto, em Portugal.

De acordo com a Uefa, a rodada de ida das quartas de final será jogada nos dias 9 e 10 de abril e a de volta nos dias 16 e 17. O sorteio definiu também os cruzamentos para as semifinais: quem passar de Tottenham x Manchester City terá pela frente o ganhador de Ajax x Juventus; e o vencedor de Manchester United x Barcelona pegará Liverpool ou Porto.

A grande decisão da Liga dos Campeões será realizada no dia 1.º de junho, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri.

Confira os duelos das quartas de final da Liga dos Campeões:

Tottenham x Manchester City

Ajax x Juventus

Manchester United x Barcelona

Liverpool x Porto