'Quando o goleiro é o melhor em campo, algo está errado', diz Pratto

O atacante Lucas Pratto afirmou nesta quarta-feira que o São Paulo ainda tem muito a corrigir para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ele reconhece uma melhora recente no time, mas pede cautela na luta para permanecer na Série A do ano que vem. O argentino elogiou a boa atuação do goleiro Sidão no último jogo do time, a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, mas ponderou que a equipe precisa melhorar coletivamente para que o goleiro fique "tranquilo" durante o jogo.

"Quando o goleiro é o melhor jogador de uma partida, alguma coisa está errada", avaliou Pratto. "Precisamos corrigir muitas coisas em nível coletivo para que o Sidão possa ter tranquilidade e não precise ser o melhor da partida. Ele está em seu melhor momento no ano e, para nós, é gratificante, pois já estávamos há dez jogos sem terminar um jogo sem sofrer gols."

Pratto exaltou a mudança no ambiente do São Paulo depois da vitória sobre os pernambucanos, que tirou o time da zona de rebaixamento, mas pediu cautela. "Estamos mais tranquilos. Sabíamos que o jogo era importante e hoje o clima é muito diferente por aqui, mas precisamos lembrar que estamos a um ponto das últimas posições. Vamos continuar trabalhando."

Sem marcar há dez jogos, o jogador se mostrou incomodado com o jejum, e vê mudanças em seu estilo de jogo depois da chegada do técnico Dorival Junior ao comando do time. "Minha característica mudou um pouco desde que Dorival chegou. É normal, a formação mudou. Não sou um centroavante de ficar na área fixo. Sou tático, ajudou na marcação e tento dar assistências. Estou criando espaços."

Veja Também

Comentários