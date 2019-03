Punido, Romain Grosjean perde 3 posições no grid do GP do Bahrein

O francês Romain Grosjean perdeu três posições no grid de largada do GP do Bahrein de Fórmula 1, marcado para este domingo. O piloto da equipe Haas vai largar da 11ª posição, após obter a oitava colocação no treino classificatório, neste sábado, por ter atrapalhado o britânico Lando Norris, da McLaren.

O incidente aconteceu na primeira sessão do treino, o Q1. Na curva 14, Grosjean desacelerou e atrapalhou a volta rápido do rival britânico. "A diferença de velocidade entre os dois era de 136 km/h no momento em que o carro 4 Norris precisou frear para evitar a colisão", afirmara os comissários da prova.

De acordo com eles, não houve intenção de Grosjean em atrapalhar o rival. Mesmo assim, foi aplicada a punição. "Os comissários entendem que não houve intenção do carro 8 em impedir a passagem. Entretanto, é responsabilidade do piloto estar atento quando está em velocidade anormalmente lenta."

A punição ao francês acabou beneficiando três pilotos, incluindo o próprio Norris, que agora largará em nono lugar. O finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, vai sair do oitavo posto, enquanto o australiano Daniel Ricciardo, da Renault, vai largar do 10º lugar.

A sanção vai resultar também no acréscimo de um ponto na Superlicença de Grosjean. Ele agora soma oito pontos, mais perto do limite de 12, que causa suspensão em uma corrida. "Ele não fez nada de errado. Por que deveria levar um ponto? A punição no grid é até compreensível. Onde nós estamos", reclamou Günther Steiner, chefe da Haas.

A corrida no Bahrein, no circuito de Sakhir, terá início às 12h10 (horário de Brasília), neste domingo.

Confira abaixo o grid atualizado da corrida:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min27s866

2º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min28s160

3º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes, 1min28s190

4º - Valtteri Bottas(FIN/Mercedes), 1min28s256

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1min28s752

6º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min28s757

7º - Carlos Sainz (ESP/McLaren), 1min28s813

8º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo), 1min29s022

9° - Lando Norris (GBR/McLaren), 1min29s043

10º - Daniel Ricciardo (AUS/Renault), 1min29s488

11º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min29s015*

12º - Alexander Albon (GBR/Toro Rosso), 1min29s513

13º - Pierre Gasly (FRA/Red Bull), 1min29s526

14º - Sergio Pérez (MEX/Racing Point), 1min29s756

15º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 1min29s854

16º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), 1min30s026

17º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min30s034

18º - Lance Stroll (CAN/Racing Point), 1min30s217

19º - George Russell (GBR/Willams), 1min31s759

20º - Robert Kubica (POL/Williams), 1min31s779.

* punido com a perda de três posições