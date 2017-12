Pulisic marca no fim e Borussia Dortmund vence o Hoffenheim no Alemão

O Borussia Dortmund sofreu mais do que o esperado neste sábado. Mas, com um gol do norte-americano Pulisic já aos 44 minutos do segundo tempo, venceu o Hoffenheim de virada, por 2 a 1, em casa, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão.

O resultado confirmou o embalo do Borussia Dortmund após a chegada do técnico Peter Stöger. Foi a segunda vitória consecutiva da equipe, que chegou aos 28 pontos e subiu para a terceira colocação. Já o Hoffenheim é o sétimo, com 26.

Mas, embora tenha retomado a confiança com a chegada do novo treinador, o Borussia Dortmund foi surpreendido no início. E, aos 21 minutos, o atacante Mark Uth abriu o placar para o Hoffenheim e assustou a fanática torcida local.

A reação, porém, veio no segundo tempo. Aos 18 minutos, de pênalti, Aubameyang empatou e chegou ao 13º gol no campeonato - o artilheiro é Lewandowski, do Bayern de Munique, com 15. E, já aos 44, Pulisic recebeu dentro da área, deu um belo corte no goleiro e decretou o bom triunfo de virada do Borussia Dortmund.