PSG não aproveita tropeço do Monaco e fica no empate com Toulouse pelo Francês

O Paris Saint-Germain ficou no empate por 0 a 0 com o Toulouse, neste domingo, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, em partida válida pela 26.ª rodada do Campeonato Francês, e desperdiçou a chance de encostar no líder Monaco, que havia tropeçado. Apesar da igualdade ser considerada um tropeço, o time da capital chegou à 14.ª partida seguida sem derrota - contando um amistoso.

Após empatar com o Bastia na última sexta-feira, o Monaco foi a 59 pontos, na ponta da tabela de classificação. Com o resultado deste domingo, o Paris Saint-Germain reassumiu a segunda posição com 56, empatado com o Nice, mas melhor nos critérios de desempate. O Nice venceu o Lorient por 1 a 0 no sábado em partida marcada pela expulsão do atacante italiano Mario Balotelli. O Toulouse, por sua vez, aparece na oitava colocação, com 34 pontos.

Vindo de uma vitória massacrante por 4 a 0 sobre o Barcelona pela Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain encontrou um adversário muito diferente neste domingo, preocupado em não tomar gols e fechado no sistema defensivo. O time da capital francesa entrou em campo com os brasileiros Marquinhos, Maxwell, Lucas e o naturalizado italiano Thiago Motta.

Nos minutos iniciais, Lucas mostrou bastante vontade e criou três chances de gol seguidas a partir dos 12 minutos. Primeiro, o atacante desviou para Cavani, que cruzou na área e o goleiro se antecipou para ficar com a bola. Em seguida, o brasileiro tabelou com Rabiot e chutou cruzado para boa defesa de Lafont. Exatamente no lance seguinte, Lucas aplicou um lençol no marcador dentro da área e rolou para Cavani bater com perigo.

Aos 17 minutos, o Toulouse respondeu com um chute forte de Trejo, que desviou em Thiago Motta e saiu tirando tinta da trave do Paris Saint-Germain. Após o susto, os donos da casa voltaram a buscar o gol, comandado pelas jogadas de Lucas pela ponta direita. Aos 28 e aos 40, o brasileiro chutou e cruzou para Cavani, respectivamente, mas as finalizações não encontraram as redes.

A segunda etapa seguiu muito parecida com a primeira, com o Paris Saint-Germain martelando a defesa adversária, mas sem conseguir furar o bloqueio. Antes dos 10 minutos, Cavani, Draxler e Thiago Motta perderam boas oportunidades de ampliar. A chance do uruguaio foi a melhor e terminou com a bola explodindo na trave esquerda.

O Toulouse se segurou como pôde durante toda a partida e ainda contou com a sorte. Aos 23 minutos, Lucas cobrou escanteio, Marquinhos cabeceou, mas a bola acertou seu companheiro Kimpembe em cima da linha e o placar seguiu inalterado até o apito final.

Na sequência do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain tem o clássico contra o Olympique de Marselha no próximo domingo, fora de casa. Já o Toulouse também atua como visitante, mas no sábado, contra o Nancy.

