PSG libera Neymar para vir ao Brasil resolver problemas particulares

O atacante Neymar foi liberado pelo Paris Saint-Germain para viajar ao Brasil para resolver problemas particulares. A informação foi veiculada pela rádio francesa RMC. O jogador não enfrentou o Lille, neste sábado, pelo Campeonato Francês, por estar suspenso e não tem presença garantida no próximo compromisso do clube, quarta-feira que vem, contra o Strasbourg, pela Copa da Liga Francesa.

Segundo a emissora, o atacante recebeu a autorização do Paris Saint-Germain para passar três dias no Brasil e embarcou na noite deste sábado. Sem a presença dele em campo, o time bateu o Lille por 3 a 1 no Parque dos Príncipes, com gols de Di María, Pastore e Mbappé, seguindo folgado na liderança do Francês. A data do retorno de Neymar à França ainda não está confirmada.

O atacante tem 18 partidas e 15 gols pelo clube francês. O jornal esportivo L'Equipe publicou dias atrás que Neymar poderia permanecer no Brasil por vários dias. O Paris Saint-Germain tem mais três partidas até o calendário francês ser interrompido para o recesso de Natal e Ano Novo, que inicia dia 21. Os compromissos do time em 2018 serão retomados em 6 de janeiro, no duelo contra o Rennes, pela Copa da França.