PSG enfrentará Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões

Xabi Alonso participou do sorteio - Foto: Fabriccio Coffrini / AFP

Após liderar o seu grupo na Liga dos Campeões da Europa, com cinco vitórias em seis jogos, o Paris Saint-Germain terá um grande desafio já nas oitavas de final da competição continental, tratada como obsessão pela direção do clube. O time do brasileiro Neymar vai encarar o Real Madrid, atual campeão europeu e liderado pelo português Cristiano Ronaldo, mas que ficou em segundo lugar na sua chave.

Em um sorteio realizado nesta segunda-feira em Nyon, na Suíça, a Uefa ainda estabeleceu que o Barcelona enfrentará o Chelsea na próxima fase do maior torneio de clubes do mundo. Assim, os dois gigantes espanhóis terão desafios complicados logo no primeiro mata-mata da competição. Já Manchester City e Bayern de Munique tiveram mais sorte na definição dos seus adversários.

As oitavas de final da Liga dos Campeões ainda contarão com cinco times da Inglaterra pela primeira vez na história, depois de vários anos de decepções. Para Xabi Alonso, que participou do sorteio, isso é uma demonstração de que o Campeonato Inglês ganha força. "Mas é agora que terão de mostrar que são capazes de enfrentar os melhores", disse o ex-jogador espanhol.

A Uefa, então, apontou que o Tottenham enfrentará a Juventus nas oitavas de final. Já o Manchester City vai encarar o Basel. O Porto, o único português classificado para a próxima fase, duelará com o Liverpool. Já o Sevilla terá pela frente o Manchester United. Além disso, o ucraniano Shakhtar vai encarar a Roma, enquanto o Bayern de Munique jogará contra o Besiktas.

Os jogos de ida das oitavas de final ocorrerão nos meios de semana dos dias 13 e 14 e 20 e 21 de fevereiro. Já os duelos de volta vão ser em 6 e 7 e 13 e 14 de março. A grande final da Liga dos Campeões será em 26 de maio, em Kiev, na Ucrânia.

Confira os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões:

Juventus x Tottenham

Basel x Manchester City

Porto x Liverpool

Sevilla x Manchester United

Real Madrid x Paris Saint-Germain

Shakhtar Donetsk x Roma

Chelsea x Barcelona

Bayern x Besiktas