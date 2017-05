Próxima etapa da Copa Assomasul será sábado em Itaquiraí

A próxima etapa da 14ª Copa Assomasul de futebol ocorrerá na cidade de Itaquiraí, no sábado (6), quando vão se enfrentar, além do time da casa, as equipes de Mundo Novo, Japorã, Iguatemi e Tacuru. Dos municípios participantes, mais três equipes passarão a fase seguinte da competição, conforme o regulamento.

Já estão classificadas para a próxima fase as equipes de Maracaju, Antônio João e Douradina, que carimbaram seus passaportes após rodada ocorrida sexta-feira e sábado (28 e 29) no município de Maracaju, quando o presidente da Assomasul, Pedro Caravina, abriu oficialmente o evento esportivo.

O ato contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, que inaugurou a iluminação do estádio Loucão, prefeitos e outras autoridades.

Para o prefeito de Taquarussu e diretor de Esporte da Assomasul, Roberto Nem, a expectativa é de um bom campeonato, a exemplo dos anos anteriores, devido à dedicação da comissão organizadora e a colaboração dos prefeitos e patrocinadores, sobretudo, a interação entre os atletas (servidores) de todos os municípios.

De acordo com o regulamento do maior campeonato amador de futebol do Centro Oeste, que este ano registrou 50 municípios participantes, na fase eliminatória as equipes serão distribuídas em grupos regionalizados, que jogarão nas cidades sede, passando para a segunda fase as três melhores de cada grupo.

Excepcionalmente na 3ª fase passarão para a fase seguinte às duas melhores classificadas no grupo (cinco equipes conforme tabela), esta fase será composta de três etapas.

Após a fase eliminatória, os jogos deverão ocorrer nos estádios que possuam arquibancadas e alambrados que cercam o campo de jogo.

PREMIAÇÃO

A Copa Assomasul de futebol terá este ano premiação de R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas. O artilheiro e o goleiro menos vazado terão R$ 750,00 cada, além de medalhas.

O evento esportivo está sendo patrocinado este ano pelo governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul), Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) e Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul).

A Copa Assomasul é um evento esportivo tradicional e de sucesso promovido a cada ano pela diretoria da entidade com a participação de funcionários das prefeituras, Câmaras de Vereadores e secretários municipais, além de alguns prefeitos.

Em 2015, Maracaju conquistou pela quarta vez a Copa Assomasul. No ano passado, porém, o campeonato não foi realizado devido ao período eleitoral.

O ranking atual entre os campeões é o seguinte: Maracaju 4 vezes, Sidrolândia 2 vezes, Iguatemi, Jardim, Corumbá, Bela Vista, Tacuru, Antônio João e Porto Murtinho uma 1 vez cada.

Veja Também

Comentários