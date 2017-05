Prova Ironman tem participação de uma brasileira pela primeira vez

A prova IronMan de triatlo é conhecida por ser a mais difícil e desafiadora de todas. Uma modalidade extremamente exigente, a IronMan surgiu no Havaí, e consiste em 4km de natação, 180 km de ciclismo e uma maratona, sempre em percursos de alto nível de dificuldade e muitos obstáculos naturais. Em maio, Lanzarote recebe atletas do mundo inteiro em uma etapa em que os atletas nadam em mar aberto, correm entre paisagens vulcânicas e enfrentam os ventos fortes em 180km de ciclismo.

A blogueira Renata Nunes, que já faz parte do ramo de esportes e fitness, estará presente para fazer a cobertura do evento e acompanhar um dos eventos mais desafiadores do mundo. A etapa acontece no dia 20 de maio, em Lanzarote, nas Ilhas Canárias. Neste ano a prova contará com uma novidade muito especial para as brasileiras, tendo a participação de Viviane Campos, a primeira brasileira a participar da Ironman em Lanzarote.

Para não perder nada da prova em um dos lugares mais paradisíacos do mundo, os seguidores poderão acompanhar em tempo real pelo Instagram da blogueira Renata Nunes, @renunes.com.br, e pelo blog Rê Nunes com os posts especiais que serão produzidos durante a viagem com todos os detalhes.

Veja Também

Comentários