Projetos esportivos recebem incentivo de R$ 210 mil do Governo do Estado

Campo Grande (MS) – Projetos esportivos de seis municípios do interior de Mato Grosso do Sul foram incentivados com recursos do Governo do Estado. Nesta quarta-feira (25.10), o governador Reinaldo Azambuja e o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), Marcelo Miranda, assinaram convênios que liberam R$ 189,5 mil para práticas de atividades de esporte e lazer em Coxim, Douradina, Itaquiraí, Pedro Gomes, Sonora e Três Lagoas. Os recursos são do Fundo de Investimento Esportivo (FIE/MS).

“A Fundesporte tem feito um ótimo trabalho pelo Estado incentivando o desporto em todas as idades. Além de fomentar as práticas esportivas, estamos investindo em projetos de restruturação de ginásios, estádios, campos e praças esportivas por todo o Mato Grosso do Sul para darmos melhor condição às práticas esportivas”, afirmou o governador. Segundo ele, a liberação de recursos do FIE/MS só foi possível graças à gestão da Fundação e a colaboração da Assembleia Legislativa, que diminui o uso do duodécimo.

Ainda de acordo com o governador, outros municípios irão assinar convênios esportivos com o Governo do Estado. “Também vamos entregar kits com materiais esportivos para todas as escolas públicas de Mato Grosso do Sul, municipais e estaduais, nos 79 municípios”, garantiu. “Os recursos para aquisição são de emenda do deputado Elizeu Dionizio com contrapartida do Governo do Estado. Essa é mais uma forma de incentivarmos o esporte no Estado”, anunciou.

Participaram do ato na governadoria o secretario estadual de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel e os deputados estaduais Junior Mochi, Onevan de Matos, Herculano Borges, Eduardo Rocha, Mara Caseiro, Coronel Davi, Rinaldo Modesto, Felipe Orro e Beto Pereira.

Projetos beneficiados

Presente com ações de lazer e esporte nos 79 municípios sul-mato-grossenses, a Fundesporte apoia projetos relevantes para o segmento, informou Marcelo Miranda. “Em Itaquiraí e Douradina são incentivados projetos de futebol que agregam as cidades inteira; em Coxim e Sonora são projetos-piloto de tênis de mesa que beneficiam pessoas da melhor idade as mais jovens; em Pedro Gomes recebe apoio a Festa do Peão de Rodeio, que une tradição, cultura, esporte e turismo; e em Três Lagoas o projeto Festival de Praia, que resgata o uso dos balneários municipais”, disse.

Para o prefeito de Itaquiraí, Ricardo Fávaro Neto, os recursos estaduais são fundamentais para a manutenção das práticas de esporte e lazer. “O que nós prefeitos temos que fazer é agradecer, pois sem a mão amiga do Governo do Estado não teríamos condições de realizar os eventos tradicionais”, explicou. Confira abaixo os detalhes dos projetos e dos repasses financeiros por municípios.

Coxim

Foi beneficiado projeto piloto da Fundesporte de iniciação esportiva de tênis de mesa para todas as faixas etárias, aproveitando espaços de centros comunitários, e com orientação de técnicos especializados da associação Nipo-brasileira. Esse projeto tem objetivo de fomentar a pratica da modalidade, envolvendo toda a comunidade. Recurso: R$ 14,5 de repasse do Governo do Estado via Fundeporte, com contrapartida da prefeitura de R$ 1,6 mil.

Douradina

A Prefeitura de Douradina conta com o apoio do Governo do Estado/Fundesporte para a realização do VIII Campeonato Municipal de Futebol Suíço.

Recurso: R$ 6 mil em repasse do Governo do Estado, por intermédio da Fundesporte/FIE/MS, com R$ 668,95 de contrapartida do município.

Itaquiraí

O município de Itaquiraí também será beneficiado com ações de incentivo ao esporte na assinatura de convênio com a Prefeitura para a realização do Torneio Interglebas de Futebol 2017. Foram repassados R$ 43,2 mil do Governo do Estado, via Fundesporte, com contrapartida da prefeitura de R$ 5 mil.

Pedro Gomes

Com apoio do governo do Estado, por intermédio da Fundesporte, a Prefeitura de Pedro Gomes realiza de 10 a 12 de novembro, a sua “Festa do Peão de Rodeio”, em comemoração aos 54 anos de aniversário da cidade (completos no próximo dia 11 de novembro). Segundo o prefeito William do Banco, “a realização das festividades nos 54 anos de Pedro Gomes se tornou possível mediante a parceria com o Fundesporte, órgão do governo do Estado que incentiva o esporte e lazer em MS”. Foram repassados R$ 87,8 mil do FIE/MS, com contrapartida da prefeitura de R$ 9,7 mil.

Sonora

Também foi beneficiado projeto piloto da Fundesporte de iniciação esportiva de tênis de mesa para todas as faixas etárias, aproveitando espaços de centros comunitários, e com orientação de técnicos especializados da associação Nipo-brasileira. Esse projeto tem objetivo de fomentar a pratica da modalidade, envolvendo toda a comunidade. Recurso: R$ 14,5 de repasse do Governo do Estado via Fundeporte, com contrapartida da prefeitura de R$ 1,6 mil.

Três Lagoas

Foram repassados R$ 23,3 mil de recursos do FIE/MS, administrado pela Fundesporte. A prefeitura deu contrapartida de R$ 2.487,00. O montante será investido na realização do “2º Festival de Praia – Etapa Três Lagoas”, programado para os dias 24 a 26 de novembro deste ano no Balneário Miguel Jorge Tabox . Além do repasse, a Fundesporte vai arcar com despesas de arbitragem, organização dos jogos, logística e premiação do evento. Realizado pela Fundesporte, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, o Festival de Praia tem como objetivo divulgar os balneários públicos e estimular a prática de esportes e atividades de lazer nesses locais.

No Festival de Praia – Etapa Três Lagoas o público terá acesso a competições aquáticas e de areia: canoagem, beach tennis, futevôlei, stand up paddle, vôlei de praia e natação.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro