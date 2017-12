Projetos esportivos da Prefeitura promovem a saúde e revelam talentos

GYM-BRASIL-PMCG

Após dois meses participando das oficinas de Beach Tennis, na Praça Belmar Fidalgo, pelo Projeto Lazer e Cidadania oferecido pela Prefeitura, Fátima Salgado ficou em 4ª lugar no Torneio Open Raqueteiras da modalidade realizada neste fim de semana no Rádio Clube Campo.

Para ela, o esporte vai além da prática esportiva. “Eu e meu marido estávamos caminhando no Belmar quando fomos convidados a praticar o beach tennis. Não conhecíamos a modalidade e agora já estamos competindo, e mais do que isso, melhorou nossa saúde, nossa cabeça, principalmente com a mistura de participantes de diferentes idades. É um projeto maravilhoso. Essa é uma política que pensa no futuro do cidadão”, destacou a atleta Fátima.

O torneio reuniu 85 atletas de MS e MT e recebeu o apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), que também apoiou neste fim de semana o Gym Brasil realizado pela Federação de Ginástica de MS no Sesc Camillo Boni.

Gym Brasil

Com 200 participantes de MS, CE e RN, o evento seleciona atletas para o Gym na Estrada, mundial que acontecerá na Austrália em 2019. Na ocasião as atletas de ginástica artística e ginástica rítmica do Projeto Jovem Talento Esportivo da Prefeitura fizeram apresentações. O resultado será divulgado na próxima sexta-feira (15).

Para o Prefeito Marquinhos Trad os eventos e torneios são o incentivo ao aprimoramento de cada aluno. “Estamos oferecendo a todos os campo-grandenses esporte e lazer de qualidade nas sete regiões da Capital, e esses eventos estimulam o treinamento e a dedicação de cada participante, além de ser uma ferramenta de transformação social. Temos que investir cada vez mais na prática esportiva dos jovens aos idosos para que tenham qualidade de vida e acima de tudo saúde”, avaliou.