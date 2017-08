Projeto incentiva a prática de esportes radicais por deficientes visuais

Em 2016, entre os meses de março e dezembro, realizou-se em Campo Grande o Projeto denominado: Esportes de Aventura para Pessoas com Deficiência Visual, que culminou na elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, elaborado por mim, Claudio Benites da Silva sob a orientação da Profa. Drª. Marina Brasiliano Salerno, e apresentado em março de 2017à banca examinadora do Curso de Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS.

O objetivo deste estudo foi apresentar os Esportes de Aventura a esta parcela da população, bem como busca entender quais as percepções dos praticantes do projeto para com estes esportes.

O projeto foi desenvolvido em conjunto com o ISMAC – Instituto Sul Matogrossense para Cegos de Campo Grande e contou com a participação de 7 pessoas com deficiência visual, dos quais 5 possuem cegueira total e 2 baixa visão. Durante as atividades do projeto foram desenvolvidas aulas semanais que contaram com práticas das modalidades Rapel, Escalada, Trekking e Slackline.

O ápice do projeto deu-se em dezembro de 2016 quando os participantes foram levados até a Cachoeira do Inferninho em Campo Grande/MS e lá realizaram um rapel de 30 metros, caminharam por uma trilha de aproximadamente 150 metros e escalaram a encosta da cachoeira para retornar ao ponto de partida.

Este estudo foi pioneiro em Mato Grosso do Sul, apesar de, em outras regiões do Brasil, ser um campo de estudo em desenvolvimento.

O evento teve a parceira, além do instituto, daZion Escalada, com auxílio do Prof. Edson (999821327), única academia de escalada de Campo Grande a preparar atletas para competições nacionais, tendo inclusive, um de seus atletas, obtido o 7º lugar em uma das categorias na ultima edição do Campeonato Brasileiro.

Contou também com a parceria da Trilha Extrema, sob o comando do instrutor e empresário Cristeva, sendo ela uma empresa especializada em turismo e esportes de aventura e que operou toda a parte técnica do projeto no mês de dezembro.

O Corpo de Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul também foi um parceiro de grande importância neste projeto, pois garantiu maior credibilidade a ação, garantido que a sensação de segurança fosse ainda maior entre os participantes.

No decorrer do projeto, descobrimos muitas histórias de superação de nossos participantes, dentre elas a história de Valdir Lustosa, 41 anos, Casado, atleta de judô e futebol de cinco. Valdir é deficiente visual háaproximadamente 20 anose quando jovem tinha o sonho de saltar de paraquedas. Durante o desenvolvimento do projeto, eis que vem para Campo Grande um evento de paraquedismo. O Pantanal Radical idealizado e organizado pelo Rodrigo Cesar (984022378) foi a oportunidade que precisamos para dar mais um passo em nosso projeto. Após breve contato com o Rodrigo, este nos cedeu um salto de paraquedas para que pudéssemos realizar o salto com o Valdir.

O saltou foi um sucesso e agora um novo passo esta preste a ser dado e gostaríamos muito de poder compartilhar com toda a sociedade.

Nos dias 30 de Agosto a 3 de setembro, nas dependências do Shopping Bosque dos Ipês será realizado um evento o qual traz à Campo Grande o Salto de Bungee Jumping e que contará com a presença de alguns participantes de nosso projeto, entre eles o Valdir. Este primeiro evento de saltos será um ensaio para que, nos dias 10, 11 e 12 de outubro, um grupo de aproximadamente 15 pessoas com deficiência visual participará do evento Pantanal Radical, quando eles realizarão salto de paraquedas, salto de Bungee Jumping e Balonismo.

