Projeto Férias no Parque começou com muita animação, lazer e recreação

A Prefeitura de Campo Grande, iniciou nesta quarta-feira (26), as atividades do Projeto Férias no Parque com atividades de esporte, lazer e recreação no período de férias escolares. Será 1 mês de programação especial nos Parque Tarsila do Amaral Ayrton Senna, Jacques da Luz, no Centro Olímpico Vila Nasser e no Sóter.

Segundo o Chefe da Divisão das Atividades Sistemáticas da Funesp, Vanderlei Sandim, o Projeto é itinerante e vai ocorrer em cinco parques da capital. “O objetivo é tirar as crianças e adolescentes da ociosidade, para aproveitarem o tempo livre neste período de férias escolares, então elaboramos atividades recreativas e brinquedos infláveis no período matutino e vespertino, com professores de educação física para monitorar e auxiliar na pratica da atividade sem nenhum risco”, explicou.

Diversas crianças e adolescentes estavam nesta quarta-feira (26) no Parque Tarsila do Amaral. Julia Gabriely Rodrigues da Silva, de 9 anos, estava acompanhada pelo pai Cristiano, que a levou logo cedo para o parque. “Estou me divertindo muito, gostei de brincar no x-box e pular corda, nas férias da escola fico com pouca atividade e vir para o parque brincar me deixou feliz”, disse.

Mauricio Henrique Fernandes Lopez, de 8 anos, contou que foi bem cedo para não perder tempo e aproveitar o máximo as brincadeiras. “Minha avó e minha prima me trouxeram para o parque para participar das brincadeiras e fazer exercícios, eu estudo de manhã e faço judô a tarde e nas férias não costumava ter muito o que fazer, agora estou me divertindo muito aqui com essas atividades”, falou.

Pula-pula, brinquedos infláveis, futebol, frescobol, slackline, voleibol, basquetebol, jogos de tabuleiros, x-box, lutas, entre outras serão as oficinas oferecidas gratuitamente durante todos os dias do projeto, que será gratuito e acompanhado por agente social.

Para participar basta ir aos locais nos dias e horários programados e iniciar as atividades. Os parques e praças estarão abertos normalmente neste período de férias escolares e fim de ano para que toda a população aproveite para cuidar da saúde e confraternizar. Além das atividades oferecidas pela Prefeitura, leitura, piqueniques e caminhadas são outras opções para toda a família.

Programação

Parque Tarsila do Amaral

Dias: 26, 27, 28 de dezembro de 2018

Horário: 8h às 11h e das 15h às 18h

Parque Ayrton Senna

Dias: 02, 03, 04 de janeiro de 2019

Horário: 8h às 11h e das 15h às 18h

Parque Jacques da Luz

Dias: 09, 10, 11 de janeiro de 2019

Horário: 8h às 11h e das 15h às 18h

Centro Olímpico Vila Nasser

Dias: 16, 17, 18 de janeiro 2019

Horário: 8h às 11h e das 15h às 18h

Parque Ecológico do Sóter