Projeto Esporte Escolar tem levado alunos da Reme a conquistarem medalhas

A prática de modalidades esportivas na Reme (Rede Municipal de Educação), coordenada pela Deac (Divisão de Esporte, Arte e Cultura) da Semed (Secretaria Municipal de Educação) tem levado alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) a conquistarem medalhas em diversos campeonatos regionais e nacionais, incluindo os paradesportivos. Desde o primeiro semestre, quando as ações foram lançadas, os alunos, incluindo os que já faturaram pódios em competições individuais e equipes, já somam pelo menos 350 medalhas até o momento.

A prática das modalidades esportivas nas escolas da Reme é desenvolvida pelas equipes de profissionais do projeto Esporte Escolar: uma oportunidade sem limites, que teve início no primeiro semestre deste ano. O projeto leva 18 modalidades esportivas a 85 escolas, atendendo 8,5 mil alunos, envolvendo 242 professores.

Pódios

No projeto são oferecidas aulas de futsal, vôlei, handebol, basquete, xadrez, tênis de mesa, atletismo, beach tênis, badminton, ginástica rítmica, ginástica artística, capoeira, judô, karatê, luta olímpica, taekwondo, natação e esportes paralímpicos.

No atletismo, por exemplo, um dos destaques é a escola municipal “Licurgo de Oliveira Bastos” que tem feito bonito em provas de salto em altura, salto em distância, lançamento de dardo, arremesso de peso e revezamentos. Prova disso é a terceira colocação no arremesso de disco conquistada pela aluna Thaylla Silva, que disputou esta semana os Jogos Brasileiros da Juventude, que aconteceram em Curitiba.

O mesmo campeonato também rendeu pódio para as alunas Gisele da Luz Rosa e Isabelly Wachi da Silva, da escola “Adair de Oliveira”, que foram classificadas e faturaram medalha de bronze na modalidade de badminton, com a participação de dupla.

Os Jogos Escolares de Campo Grande, que aconteceram em abril também destacaram a escola “Licurgo de Oliveira Bastos” nas modalidades de xadrez feminino e masculino, que renderam a escola duas medalhas de ouro. No handebol não foi diferente, os alunos que participaram do campeonato conquistaram duas medalhas de ouro nas categorias masculino e feminino. A escola ainda levou o bronze no futebol masculino.

Já a escola “Professor Vanderlei Rosa de Oliveira” levou o ouro no voleibol masculino e a escola “Iracema Mendonça”, na mesma modalidade, também levou o ouro no feminino.

Nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul e Campeonato Brasileiro de 12 a 14 anos, o handebol da equipe do “Licurgo de Oliveira Bastos” foi ouro.

Os Jogos Escolares são promovidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro e conta com várias modalidades esportivas, como judô, atletismo, badminton, natação basquete, ciclismo, futsal, vôlei, ginástica rítmica, handebol, luta olímpica, tênis de mesa, e xadrez.

A ginástica é outra modalidade que os alunos da Reme tem se destacado. No Campeonato Brasileiro, a escola “Aldo de Queiroz” ficou em terceiro lugar com as alunas Sarah Cardoso, na modalidade mãos livres. Também na terceira colocação na mesma modalidade, ficou Giullia Alltji pela escola “Geraldo Castelo”, além de Eduarda Nantes, da escola “José Mauro Messias” que também conquistou o bronze no arco.

Incentivo

A aluna medalhista de badminton, Isabelly Wachi, de 14 anos, conta que começou a praticar o esporte por incentivo do seu professor através do projeto desenvolvido pela Deac. Na escola, ela treina três vezes por semana, mas a paixão pela modalidade cresceu tanto, que ela ampliou os treinamentos para os demais dias da semana em uma universidade local.

Além da oportunidade que teve na Rede Municipal, Isabelly conta que seu maiores incentivadores são seu pais. “Eles sempre me estimulam e me levam até nos finais de semana para treinar em parques”, ressaltou.

Para Isabelly, o projeto realizado dentro da escola é importante porque, além de incentivar a vida saudável evita que os estudantes fiquem nas ruas. “Achei o projeto legal porque hoje muitos colegas da escola preferem treinar do que ficar sem fazer nada”, pontuou.

Já o aluno Matheus Lopes da Costa, de 14 anos, da escola “Professor José de Souza” é praticante de atletismo (salto em altura) há dois anos e também começou através dos projetos da Semed que, segundo ele, além de despertar sua paixão pelo esporte, serviram para alavancar seu desempenho escolar.

“Praticar essa modalidade me ajudou muito na aprendizagem, melhorei minhas notas e fiquei mais concentrado nos estudos. É uma forma também de ter qualidade de vida”, explicou.

Matheus foi campeão do JEMS (Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul) conquistando o ouro. Ao todo o estudante contabiliza nove medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze.

Talentos

O chefe da Divisão de Esporte, Arte e Cultura, Marcos Antônio da Silva Lopes, destaca que o projeto é uma oportunidade dos alunos expor seus talentos e qualificações. “Temos alunos que descobrem suas habilidades nas escolas e vão para grandes centros esportivos. Esse é o principal papel da Reme, despertar talentos e encaminhá-los a uma jornada como cidadãos do mundo. Ganhar ou perder faz parte desse jogo, mas preparamos nossos alunos para compreender isso”, afirmou.

A contribuição com o processo de aprendizado do aluno, socialização e o desenvolvimento do espírito de liderança são destacados pela secretária Municipal de Educação, Ilza Mateus, como principais benefícios proporcionados pelo esporte.

Desde o início do ano, a Semed busca fortalecer parcerias que promovam a realização de ações esportivas. “A prática esportiva contribui com o senso de responsabilidade e a formação educacional do aluno, por isso nossas equipes se empenham para levar este projeto às nossas escolas”, concluiu.

