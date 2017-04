Projeto Escola Pública vai garantir treinamento esportivo a mil jovens

O Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, lançou nesta segunda-feira (03) o Projeto Escola Pública de Futebol. O projeto, realizado em parceria com o banco Sicredi, atenderá cerca de mil jovens de 10 a 14 anos, em oito parques da Capital.

“Vamos atender nas sete regiões da cidade, oportunizando aos jovens o esporte e qualidade de vida. No futuro , quando o aluno encontrar o professor, ele vai dizer: aquele cara mudou a minha vida”, declarou o prefeito, ressaltando a importância do projeto na formação da criança e do adolescente.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra, destacou a importância da parceria com o banco, que doará coletes, bolas e infladores. “Com essa parceria, temos todas as condições de muito sucesso, ainda mais que os jovens serão bem atendidos em campos gramados, de qualidade, e com craques do futebol”, avaliou.

O diretor do Sicredi, Luis Guilherme Trindade, pontuou que a iniciativa da prefeitura somou aos ideais da Cooperativa, que pensava em projeto parecido. “A instituição já planejava montar um projeto semelhante e estamos muito felizes com a parceria, que vai proporcionar a essas crianças a oportunidade da pratica esportiva”, comemorou.

Locais

Para equipes masculinas, as oficinas acontecerão todas as terças e quintas-feiras, das 8h às 10h e das 15h às 17h, nos Parques Ayrton Senna, Jacques da Luz, Tarsila do Amaral, Sóter, Praças Elias Gadia, Belmar Fidalgo, Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha e Ginásio Guanandizão.

Já para as meninas a Funesp disponibilizará turmas no Parque Ayrton Senna na quarta-feira, das 8h às 10h e das 15h às 17h, e no sábado, das 8h ás 10h. Outra turma receberá treinamento na Praça Elias Gadia nas segundas e sextas-feiras, das 8h às 10h e das 15h às 17h.

Inscrições

As inscrições iniciam nesta segunda-feira (3), a partir das 14 horas, na coordenação administrativa dos parques citados. É necessário apresentar comprovante de matrícula no ensino regular.

