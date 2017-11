Projeto Escola Pública de Futebol recebe 11º Núcleo

Com mil participantes, o Projeto Escola Pública de Futebol ganha o 11º núcleo onde atenderá cerca de 100 crianças e jovens de 10 a 14 anos. O lançamento acontecerá no dia 8 de novembro, às 15 horas, no campo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), onde também acontecerão as atividades.

O projeto, realizado pela Prefeitura por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), conta a parceria do Sicredi e sob a administração do professor Fernando Bruno Córdoba, cerca de 100 alunos terão a oportunidade de aprender mais sobre o futebol, uma das modalidades mais praticadas no mundo.

As atividades acontecerão todas as terças, quintas e sábados às 7h30, e as quartas-feiras as aulas serão a partir das 14 horas. As inscrições estão abertas no local da escolinha. Uma das exigências para participar do projeto é apresentação do comprovante de matrícula no ensino regular.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra destaca que o esporte é uma das maiores ferramentas de transformação social. “O esporte foca não apenas na prática de atividades físicas, mas também no desenvolvimento educacional das nossas crianças e na formação de cidadãos de bem”, comentou.

Sobre o Projeto

O projeto, que iniciou em abril deste ano, já funciona no Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz, Parque Tarsila do Amaral, Parque Sóter, Praça Elias Gadia, Praça Belmar Fidalgo, Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha e Ginásio Guanandizão, além dos Distritos de Rochedinho e Anhanduí.