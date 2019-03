Projeto de concessão do Ibirapuera prevê arena multiuso para 20 mil pessoas

O governador João Doria enviou à Assembleia Legislativa de São Paulo projeto de lei que autoriza a concessão do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães à iniciativa privada. O pedido, "em caráter de urgência", foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado.

Fazem parte do conjunto desportivo o Ginásio do Ibirapuera, o Estádio Ícaro de Castro Mello, o Conjunto Aquático Caio Pompeu de Toledo, o Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro e o Palácio do Judô. Doria apresenta como argumento o fato de o Estado ter perdido espaço no cenário esportivo e cultural. A gestão Doria alega que a atual estrutura existente tem capacidade para aproximadamente 10 mil pessoas, está obsoleta e não atende aos padrões mínimos internacionais.

Em 2018, segundo a gestão Doria, apenas 6 mil pessoas, em média, frequentaram o complexo mensalmente. O custo de manutenção é de R$ 18 milhões por ano, enquanto a arrecadação gerada é de aproximadamente R$ 2,5 milhões, gerando déficit orçamentário aproximado de R$ 15 milhões.

A previsão é de que o período da concessão não supere 35 anos. Quem vencer a licitação terá de fazer "a construção, instalação, manutenção e exploração de uma arena multiuso, bem como a construção, reforma, modernização, instalação, manutenção e exploração de outros equipamentos no local". Deverá ser construída no local uma arena com capacidade para pelo menos 20 mil expectadores.

Essa não é a primeira vez que o Governo do Estado tenta entregar o Complexo do Ibirapuera à iniciativa privada. Em 2017, o governador Geraldo Alckmin chegou a lançar um chamamento público. Nove empresas se inscreveram e foram aprovadas pelo Governo do Estado para apresentar estudos. A expectativa era de que fossem investidos cerca de R$ 230 milhões em obras de modernização no local.

O Ginásio do Ibirapuera teria a capacidade reduzida de 10 mil para sete mil lugares, com poltronas de cinema em 30% dos lugares e sistema de ar condicionado. A inspiração era o Madison Square Garden, em Nova York. Já o Estádio Ícaro de Castro Mello seria transformado em uma arena multiuso com capacidade para 20 mil pessoas.