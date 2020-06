Projeto Amigos do Parque será retomado, porém em novo formato

Nestes dias 27 e 28 de junho, sábado e domingo, a Fundesporte retoma o Projeto Amigos do Parque - (Foto: SECOM GOV MS)

Nestes dias 27 e 28 de junho, sábado e domingo, a Fundesporte retoma o Projeto Amigos do Parque. Porém, o presidente da Fundação, Marcelo Ferreira Miranda ressalta que essa não é uma flexibilização de isolamento social, e sim uma estratégia para que não haja aglomeração.

Duas tendas, serão montadas nas entradas do Parque, com uma equipe formada por profissionais de Educação Física da Fundesporte repassando as orientações sanitárias aos que forem se exercitar. Marcelo alerta que apesar da retomada do projeto, é muito importante que as pessoas continuem colaborando com a contenção da pandemia, ficando em casa.

A retomada do projeto Amigos do Parque será neste fim de semana, dias 27 e 28 de junho, das 7h às 19h. O trecho interditado (lado direito da pista) compreende a área entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros), contornando o Parque Estadual do Prosa.