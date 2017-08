Programação do Rally dos Sertões, que passa por MS, é aberta em Goiânia

Pilotos e navegadores de todo o Brasil começam nesta quarta-feira (16 de agosto) a tomar conta do Autódromo Internacional de Goiânia. Às 10h, os boxes foram abertos, dando início à programação oficial do Rally dos Sertões. A largada promocional será na noite de sábado (19) e no domingo (20), a caravana parte para enfrentar os 3.300,06 quilômetros até Bonito (MS).

A histórica edição de 25 anos do Rally dos Sertões será disputada por carros, motos, UTVs e quadriciclos e reunirá pilotos de todas as cinco regiões do país, além de vários estrangeiros. Na capital de Goiás, os veículos serão submetidos a vistorias técnicas antes do início da prova.

O Rally dos Sertões une competidores experientes, como Reinaldo Varela, Guilherme Spinelli (ambos nos carros), Jean Azevedo (moto), Edu Piano e Solon Borges, Leandro Torres e Lourival Roldan (UTVs) e estreantes, como Janaína Souza (motos) e a dupla Fernando e Luana Silva, nos UTVs.

“Não consigo nem dormir direito. Fico pensando como será em Goiânia. Até me imagino na disputa do prólogo”, afirma Janaína. Luana encara a prova na companhia do pai, Fernando. Kassiano Burtett, piloto de moto de Foz do Iguaçu (PR), também conta os dias antes da largada. Será a terceira vez que ele disputa o Rally dos Sertões. “Na minha primeira participação eu fiquei em terceiro lugar na categoria Marathon. Ano passado, infelizmente, sofri uma queda e fraturei o polegar da mão esquerda e tive de abandonar”, recorda.

Na sexta-feira, às 11h será realizada a entrevista coletiva, com a participação do diretor-geral da Dunas Race, Marcos Moraes, dos atuais campeões, patrocinadores e também de autoridades de Goiás.

No sábado, a partir das 10h, ocorre o prólogo, disputa que define a ordem de largada do Rally dos Sertões e que será no Cidade Alpha Goiás, em Senador Canedo (próximo a Goiânia). À noite, a partir das 18h30, começa a largada promocional, com todos os veículos subindo a rampa e saudando o público.

Confira a programação do Rally dos Sertões – 25 anos

16 de agosto (quarta-feira)

10h – Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia

17 de agosto (quinta-feira)

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

18 de agosto (sexta-feira)

11h – Entrevista coletiva

16h – Briefing Motos, quadris e UTVs

17h – Briefing Carros cross country

18h – Briefing carros regularidade

19h – Briefing equipes de apoio

21h – Briefing equipes de organização

22h – festa de lançamento (Autódromo de Goiânia)

19 de agosto (sábado)

8h – Corrida Insana de 5 quilômetros, com infláveis gigantes

(Autódromo Internacional de Goiânia)

9h – Carreata pelo centro de Goiânia

10h30 – Prólogo (tomada de tempo)

Distância: 6 quilômetros

Local: Cidade Alpha Goiás, em Senador Canedo.

18h30 – Largada promocional no Autódromo de Goiânia

Veja como será cada etapa do Rally dos Sertões

Domingo (20/08)

1ª Etapa

Goiânia (GO) a Goianésia (GO)

Deslocamento Inicial – 221,87 km

Trecho cronometrado – 306,82 km

Deslocamento Final – 151,79 km

Total do dia: 680,48 km

O Rally dos Sertões começa com uma Especial (trecho cronometrado) extremamente exigente. Com vários tipos de terrenos. Estradas de alta e média velocidade, muita pedra, trechos de trial, travessias de oito rios e áreas agrícolas.

Segunda Feira (21/08)

2ª Etapa (Maratona)

Goianésia (GO) a Santa Terezinha de Goiás (GO)

Deslocamento Inicial – 78 km

Trecho cronometrado – 248,16 km

Deslocamento final – 0 km

Total do dia: 326 km

O Rally dos Sertões entra em região de fazendas, com muitos mata-burros, depressões e lombadas. Estradas mais travadas e bem sinuosas vão proporcionar uma pilotagem prazerosa. A navegação e a concentração serão muito importantes nesta etapa. A estratégia vai ser fundamental. Na etapa maratona, apenas pilotos e navegadores podem realizar manutenção dos veículos, sem ajuda externa.

Terça-feira (22/08)

3ª Etapa

Santa Terezinha de Goiás (GO) a Aruanã (GO)

Deslocamento Inicial – 0 km

Trecho cronometrado – 297,12km

Deslocamento Final – 9 km

Total do dia: 306 km

A etapa começa bem rápida, por estradas de alta velocidade. Depois volta a ter trechos mais travados e sinuosos passando por muitas fazendas. O piso predominante é o cascalho e estradas de piçarra. No meio da especial, a prova fica mais solta e segue no último trecho com longas retas e alta velocidade até o final.

Quarta-feira (23/08)

4ª Etapa

Aruanã (GO) a Barra do Garças (MT)

Deslocamento Inicial – 102,4 km

Trecho Cronometrado – 273,20 km

Deslocamento Final – 95,68 km

Total do dia: 471,34 km

O Rally dos Sertões entra no Mato Grosso. A especial tem início com trechos muito rápidos em um piso misto de piçarra, cascalho e areia. Em seguida, prova entra em zona de savanas, onde navegação será feita por GPS. Neste trecho de aproximadamente 60 quilômetros, o importante é conseguir passar por todos os way points e depois seguir para o último trecho da especial, com estradas largas e muitas lombas.

Quinta-feira (24/08)

5ª Etapa

Barra do Garças (MT) a Coxim (MS)

Deslocamento Inicial – 13,85 km

Trecho Cronometrado – 438,86 km

Deslocamento Final – 213,30 km

Total do dia: 666,01 km

Será a espacial mais longa da edição de 25 anos do Rally dos Sertões. A prova começa com estradas de piçarra bem sinuosas, segue por regiões de reflorestamento, passa por algumas serras até alcançar área agrícola com longas retas (alta velocidade). Em seguida, fica travada novamente. Trechos de trial, com muitas pedras e segue para região mais plana. O final da especial tem muitas curvas e trechos de média e alta velocidade.

Sexta-feira (25/08)

6ª Etapa

Coxim (MS) a Aquidauana (MS)

Deslocamento Inicial – 59,82 km

Trecho Cronometrado – 194,91 km

Deslocamento Final – 174,72 km

Total do dia: 429,45 km

A sexta especial do Rally dos Sertões será bem travada e dura no início. Trechos de piçarra com muitas pedras e lombas serão predominantes. Na segunda parte da especial, após a descida da serra, segue por estradas mais planas, com visual inesquecível. A prova continua rápida até o final desta especial.

Sábado (26/08)

7ª Etapa

Aquidauana (MS) a Bonito (MS)

Deslocamento Inicial – 128,62 km

Trecho Cronometrado – 240,45 km

Deslocamento Final – 51,71 km

Total do dia: 420,78 km

Para fechar a edição dos 25 anos com chave de ouro, esta especial será inesquecível, que irá exigir muito das máquinas e dos pilotos. Começa bem rápida e segue por fazendas com trechos bem sinuosos. Depois, por trechos de trial com muitas pedras. Nos últimos quilômetros, a prova volta a ficar rápida até a chegada.

Total de trechos cronometrados (especiais): 1.999,52 km (60,59 %)

Total da prova: 3.300,06 km

O Rally dos Sertões tem patrocínio de Honda, Mitsubishi, Divino Fogão e Caixa. Apoio institucional do Governo do Estado de Goiás, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e Prefeitura Municipal de Bonito. Apoio de Pirelli, Cidade Alpha e Truckvan. Supervisão da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo).

