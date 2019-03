Programa Segundo Tempo Universitário abre vagas gratuitas para modalidades esportivas

As aulas são ministradas por acadêmicos do curso de Educação Física e supervisionadas por um professor - Foto: Ilustração

O Programa Segundo Tempo Universitário está com vagas abertas para aulas de musculação, voleibol, futsal, basquetebol, handebol, futebol de campo e treinamento funcional. As aulas serão realizadas de segunda a sábado, dependendo da modalidade, nas dependências da Cidade Universitária.

As atividades são gratuitas e abertas para os acadêmicos da UFMS. Os interessados em participar devem procurar a Secretaria de Inscrições, localizada na sala do Programa Segundo Tempo Universitária, nas quadras esportivas. As aulas são ministradas por acadêmicos do curso de Educação Física e supervisionadas por um professor. Em caso de dúvidas, a Corrdenadoria de Cultura e Esporte (CCE) deve ser contatada.

Verifique na tabela abaixo os dias e horários de cada modalidade: