Programa oferece treino eficaz com apenas 30 minutos

A falta de tempo é um dos maiores responsáveis pelo sedentarismo - Foto: Divulgação

A falta de tempo é um dos maiores responsáveis pelo sedentarismo. Para muitas pessoas, em Campo Grande, fazer exercícios físicos regularmente parece um sonho distante. Assim, elas contribuem para o índice da Capital com o maior número de pessoas em situação de sobrepeso (59%), seguida de Porto Velho (58,8%), Maceió (58,7%), Manaus (57,6%), Cuiabá (57,4%) e Rio de Janeiro (57%).



O levantamento foi feito no ano passado pela Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico divulgada pelo Ministério da Saúde e gera preocupação. "Pessoas sedentárias têm diversos problemas físicos, como pressão alta, diabetes e estresse", comentou a cardiologista Sandra Andrade.





Mesmo conhecendo os benefícios que as atividades físicas podem proporcionar à saúde, segundo o educador físico Eder Wagner, muitas vezes é difícil começar ou até manter uma rotina constante na prática. Para driblar essa dificuldade com a falta de tempo, ele desenvolveu um programa intensivo de 30 minutos, W30 Performance Humana. "Você usa apenas 2% do seu dia. Se você diz que falta tempo para fazer uma atividade, neste caso você deve se perguntar como tem estado a sua saúde? Você leva uma vida sadia? Está se cansando ao mínimo esforço? E, se realmente você está se valorizando como pessoa. Então, tome uma atitude e invista em você!", sugere o profissional de Educação Física, coach Eder Wagner.





De olho nesse diferencial, a bancária Rosinez Belasque, 36 anos, optou pelos treinos na W30. "Só 30 minutos, achei prático. Eu tenho hora para entrar no serviço e não tenho para sair. Comecei a treinar cedo e virou uma válvula de escape contra o estresse", disse a aluna que treina há dois anos no horário das 7h15.

Encaixar a atividade no dia-a-dia é o segredo para o sucesso com o treinamento. Com tripla jornada, de trabalho, afazeres de casa e vida de mãe, a psicóloga e pedagoga concursado Liara Nogueira, de 38 anos, encontrou no intervalo do seu almoço os 30 minutos de treino. "Vim pelo tempo e pelo resultado. Quando não treino no horário do meu almoço, venho à noite com ajuda do meu marido que fica com a nossa bebê", comentou.



O juiz do trabalho de São Gabriel do Oeste, Marco Antônio de Freitas, 46 anos, também se propôs a investir na saúde. "Faz dois meses de treino, estou tentando encaixar na minha rotina", destacou.





Inverno

Se você está parado e aguarda o verão para dar início à atividade. A vinda das temperaturas mais frescas, de acordo com Eder Wagner, é o momento adequado para o começo do treinamento. "No frio, com os exercícios, gastamos mais calorias e vamos obter mais resultados", explicou Eder Wagner.



Independentemente da questão estética, o professor faz um alerta: "O importante de tudo isso é manter sempre a saúde em dia, para não ser pego de surpresa por uma doença, que poderia ser evitada com boa vontade e pouco tempo, apenas 30 minutos de treino".



Serviço:

Aos sábados, das 8h às 9h, na entrada do Parque dos Poderes, na Avenida do Poeta, o grupo oferece treinos de graça. Interessados podem ir ao local para conhecer a metodologia.