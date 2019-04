Primeira Copa Hedge Loteamentos de Futsal tem inscrições prorrogadas

O torneio é patrocinado pela Hedge Loteamentos, construtora que vem contribuindo com desenvolvimento de Campo Grande há 25 anos, com o lançamento de vários loteamentos residenciais - Foto: Ilustração

Atendendo a pedidos, as inscrições da 1ª Copa Hedge Loteamentos de Futsal foi adiada para o dia 10 de maio e terá o início do torneio no dia 15 de maio. A copa pretende reunir 84 equipes das 7 regiões urbanas de Campo Grande, os campeões regionais avançam para a disputa do prêmio principal. As partidas ocorrem no Parque Ayrton Senna –entre o Guanandi e o Aero Rancho, no Anhanduizinho, em Campo Grande.

Os três primeiros colocados terão premiação em dinheiro, além de medalhas e troféus.

O organizador do torneio, o líder comunitário Carlos Alberto Romero, afirma que a competição é um grande incentivador do esporte na cidade.

“A competição também prestará homenagem a lideranças da sociedade campo-grandense que muito fizeram pelos diferentes bairros. Cada região terá sua própria taça, que levará o nome de um líder comunitário que foi destaque em vida”, explica o organizador.

O torneio é patrocinado pela Hedge Loteamentos, construtora que vem contribuindo com desenvolvimento de Campo Grande há 25 anos, com o lançamento de vários loteamentos residenciais.

A competição ocorre em parceria com a Funesp (Fundação Municipal do Esporte) e o SBT-MS

A inscrição podem ser feitas até o dia 10 de maio através do telefone (67) 9-9273-0459.