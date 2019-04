Primeira Copa Hedge Loteamentos de Futsal ocorre em maio e vai oferecer R$ 15 mil em prêmios

As partidas ocorrem no Parque Ayrton Senna e no Anhanduizinho na Capital. Os campeões regionais avançam para a disputa do prêmio principal - Foto: Ilustração

Acontece a partir do dia 4 de maio, a 1ª Copa Hedge Loteamentos de Futsal, que pretende reunir 84 equipes das 7 regiões urbanas de Campo Grande. As partidas ocorrem no Parque Ayrton Senna e no Anhanduizinho na Capital. Os campeões regionais avançam para a disputa do prêmio principal.

Ao todo são R$ 15 mil em prêmios: o campeão principal que receberá R$ 10 mil, R$ 3 mil para o segundo colocado e R$ 2 mil para o terceiro, além das medalhas e troféus.

O organizador do torneio, o líder comunitário Carlos Alberto Romero, afirma que a competição é um grande incentivador do esporte na cidade.

“A competição também prestará homenagem a lideranças da sociedade campo-grandense que muito fizeram pelos diferentes bairros. Cada região terá sua própria taça, que levará o nome de um líder comunitário que foi destaque em vida”, afirma Carlos.

A competição ocorre em parceria com a Funesp (Fundação Municipal do Esporte) e o SBT-MS

Para se inscrever no torneio é necessário pagar R$ 750,00 por equipe até o dia 24 de abril através do telefone (67) 9-9273-0459.