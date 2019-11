Pressionado, Valverde aposta em um Barcelona equilibrado na Liga dos Campeões

Como fizera logo após a derrota para o Levante, por 3 a 1, Valverde descartou a possibilidade de pedir demissão - Foto: Getty Images

A derrota para o Levante, sábado, pelo Campeonato Espanhol, não vai afetar o desempenho do Barcelona, nesta terça-feira, diante do Slavia Praga, no Camp Nou, pela quarta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. Esta é a previsão do técnico Ernesto Valverde, em entrevista coletiva, nesta segunda-feira.

"Todas as derrotas no Barcelona têm um peso muito grande. Por isso, precisamos ter um equilíbrio muito forte para reagir o mais rápido possível. O importante é saber o motivo da derrota. Isso detectamos e resolvemos em grupo. Não é necessário expor em público", disse o treinador, que espera um jogo aberto diante do time checo, como aconteceu na rodada anterior, com vitória catalã por 2 a 1.

"O Slavia Praga tem sua forma de jogar e joga do mesmo jeito no campeonato nacional como na Liga dos Campeões. Esperamos uma partida com várias oportunidades de gols para os dois lados e contamos com um bom aproveitamento nas finalizações", declarou Valverde.

Como fizera logo após a derrota para o Levante, por 3 a 1, Valverde descartou a possibilidade de pedir demissão. "Não penso nisso." E responsabilizou a um "apagão" os três gols sofridos em apenas sete minutos. "Tivemos falhas individuais e coletivas, que não iremos cometer novamente", disse o técnico.

Valverde deve escalar todos os titulares à disposição inclusive o atacante francês Griezmann, bastante criticado por suas últimas atuações.

O Barcelona lidera o Grupo F, com sete pontos, enquanto o Slavia Praga soma apenas um. Borussia Dortmund e Inter de Milão, que também se enfrentam nesta terça-feira, somam quatro pontos cada.