Presidente vê Corinthians perto de fechar com Renê Júnior e descarta Júnior Dutra

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, confirmou que o clube negocia com o volante Renê Júnior, do Bahia, uma transferência para a equipe alvinegra em 2018. O cartola afirmou nesta terça-feira que o jogador é o único com quem o time tem conversado para a próxima temporada, até o momento.

"Ele é o único com quem estamos conversando, e pode ser definido, não sei se nesta semana, mas estamos conversando. Falta conversar sobre tempo, dinheiro, e acertar tudo que tem para acertar", disse o presidente, em evento no centro de São Paulo.

Andrade ainda comentou sobre outros nomes que vêm sendo apontados como possíveis reforços da equipe campeã do Brasileirão para a próxima temporada, como o atacante colombiano Santiago Tréllez, do Vitória, o lateral Zeca, que rescindiu com o Santos, e o atacante Júnior Dutra, do Avaí.

"Com o Tréllez, não tem nada andando", disse o presidente. Sobre Zeca disse que "também não tem nada andando, chance nenhuma (de jogar no Corinthians)". E quanto a Júnior Dutra, resumiu: "Também não".

O presidente também minimizou a possibilidade de novas baixas no elenco do time para a próxima temporada. "Os contratos são as defesas do Corinthians. Qualquer clube que queira tirar algum jogador terá de conversar na parte comercial. Estamos tranquilos quanto a isso."