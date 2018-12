Presidente eleito do Flamengo confirma acerto com técnico Abel Braga

Vencedor da eleição realizada no sábado, o novo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, confirmou nesta terça-feira que chegou a um acordo com o técnico Abel Braga para a temporada 2019. O contrato, quando assinado, será de um ano. Abel, assim, vai substituir Dorival Junior, que comandou a equipe carioca na reta final do Brasileirão.

O vínculo será selado somente após Landim ser empossado no cargo, na segunda quinzena deste mês de dezembro. Pelo acordo entre as partes, ainda verbal, não haverá multa rescisória. Abel, de 66 anos, voltará ao Flamengo acompanhado do auxiliar Leomir e do observador técnico Fábio Moreno.

A chegada de Abel já era dada como certa nos últimos dias. Landim já tinha conversas avançadas com o treinador antes mesmo da eleição de sábado. O presidente eleito do Flamengo era o grande favorito no pleito e confirmou o triunfo ao superar o candidato da situação, Ricardo Lomba ao obter 1.879 votos (61,65%) contra 1.097 (35,99%) daquele que era apoiado por Eduardo Bandeira de Mello, presidente do clube nos últimos seis anos.

Abel vai ocupar o cargo de Dorival Junior, que exerceu a função de treinador no clube por apenas dois meses, ao substituir Maurício Barbieri. Será o retorno do treinador ao time rubro-negro após 15 anos. Em sua primeira passagem pelo Flamengo, Abel liderou a equipe nas conquistas da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca de 2004. Foram 44 jogos, com 19 vitórias, 12 empates e 13 derrotas.

O treinador estava sem clube desde junho deste ano, quando deixou o comando do Fluminense no início da Copa do Mundo, insatisfeito com as perdas constantes no elenco da equipe e com a falta de reposição.

À frente do time do Flamengo, Abel terá a missão de fazer o clube voltar aos grandes títulos, que não conquista desde 2013, quando foi campeão da Copa do Brasil. Neste ano, o time carioca foi vice-campeão brasileiro, a oito pontos do campeão Palmeiras.