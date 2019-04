Presidente do Santos insiste na contratação de Ricardo Oliveira e mira Uribe

O presidente do Santos, José Carlos Peres, voltou a insistir na contratação do veterano atacante Ricardo Oliveira, de 38 anos, do Atlético-MG. O dirigente afirmou em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, que as negociações não são feitas com o jogador, mas apenas com o presidente do clube mineiro, Sérgio Sette Câmara.

"Existe o interesse no Ricardo Oliveira, de encerrar carreira no Santos. Tem potencial grande de ajudar na comissão técnica também. Temos que respeitar o Atlético. Não aprovo essa questão de falarmos com jogador. Não falei uma vez com ele, garanto. Converso com o presidente do Atlético, é um código de respeito. Espero que façam o mesmo comigo. Existe o interesse e está na mão deles (do empresário e de Ricardo Oliveira). Se conseguirem fazer a saída do Atlético, terá portas abertas", afirmou o presidente, que revelou ter uma proposta pronta para o jogador.

Peres destacou que espera uma resposta do Atlético-MG, que recentemente foi eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores, algo que poderia facilitar a liberação de Ricardo Oliveira, que possui contrato até o fim de 2020 com o time mineiro.

"Depende do Atlético. Quando quiserem conversar, temos proposta pronta. Não tem conversa em andamento, posso garantir. Depende só do Ricardo com o Sette Câmara ", disse.

O atacante teve duas passagens pelo Santos: em 2003 e de 2015 a 2017. Quando perguntado da necessidade de ter Ricardo Oliveira no elenco santista para esta temporada, o técnico Jorge Sampaoli afirmou que se trata de uma contratação "indispensável".

Em busca de um centroavante, o presidente Peres também admitiu o interesse pelo atacante colombiano Uribe, do Flamengo, que poderia ser uma alternativa mais viável diante da dificuldade em tirar Ricardo Oliveira do Atlético-MG. "As negociações estão sendo feitas da mesma forma e estamos aguardando", afirmou o dirigente santista, que apresentou nesta sexta-feira o volante Jobson, contratado do Red Bull Brasil.

O Santos estreia no Campeonato Brasileiro, domingo, às 11 horas, em Porto Alegre, contra o Grêmio.